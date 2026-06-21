Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Životni intervju: Valentina Turcu

Roditelji su me odgojili spartanski, što nije uvijek bilo lako, ali danas sam im na tome beskrajno zahvalna

Autor
Bojana Radović
21.06.2026.
u 14:25

Koreografkinja svjetskoga glasa, upravo u HNK Zagreb dovršava balet "Othello", čija će premijera 26. lipnja biti veliki događaj na zatvaranju uspješne sezone, te govori o svojim počecima, roditeljima, uzorima i planovima

Subotnje popodne u HNK Zagreb nipošto nije mirno. Taman je završila proba baleta, u tijeku je razgled kazališta, u foyeru stipendisti Opere vježbaju za svoj koncert... I dok moja sugovornica i ja tražimo neki kutak u kojem ćemo razgovarati u miru, ona nježno prstima prolazi preko fotografije ljudi koji su obilježili dramsko stvaralaštvo središnje nacionalne kazališne kuće u Hrvatskoj jer oni su aktualna tema pop-art izložbe postavljene po zidovima kazališta.

"To su sve moji ljudi, uz njih sam odrastala", govori Valentina Turcu dok prstima miluje fotografiju Špire Guberine. I zaista je tako. Ona je dijete HNK Zagreb, njena mama, velika hrvatska balerina Maja Srbljenović Turcu, i otac, međunarodno priznati prvak baleta Marin Turcu, sreli su se i zaljubili u Zagrebu, gdje je i ona rođena. Danas je Valentina Turcu svjetsko ime baletne koreografije, umjetnica iza koje je 151 kazališna premijera i ispred koje je novi balet "Othello".

Ključne riječi
umjetnost životni intervju intervju Othello HNK Zagreb kazalište balet valentina turcu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dolazi li s njom bolje vrijeme?

Dok oporba kritizira otkaze u HNK u Osijeku, gradonačelnik je imenovao novu intendanticu

Antoaneta Radočaj-Jerković imenovana je na mandat od četiri godine, a koji će početi 3. travnja 2027., nakon što istekne mandat sadašnjem intendantu kazališta Vladimiru Hamu. Radočaj-Jerković profesorica je na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku te doktorica umjetnosti i doktorica znanosti. Na mjesto intendantice imenovana je nakon nedavnih prosvjeda djelatnika kazališta zbog otkaza dijelu zaposlenika poslije reorganizacije i nove sistematizacije radnih mjesta

Zagreb: HNK predstavio novu kazališnu sezonu
HNK Zagreb najavio novu sezonu

Gledat ćemo Shakespearea, Krležu i 'Opasne veze', a hrvatska baletna baština vraća se na scenu s 'Licitarskim srcem'

Nova sezona naslovljena '100 % kazalište' donosi ambiciozan repertoar Drame, Opere i Baleta, snažna međunarodna partnerstva, puni potencijal dviju scena i nastavak razvoja publike. Operna sezona započinje četvrtim izdanjem međunarodnoga Zagrebačkog opernog festivala, koji će uz izvedbu HNK-ove produkcije Verdijeve Aide okupiti i operne kuće iz Slovenije, Poljske, Španjolske i Francuske, potvrđujući međunarodni karakter festivala

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!