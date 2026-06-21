Roditelji su me odgojili spartanski, što nije uvijek bilo lako, ali danas sam im na tome beskrajno zahvalna

Subotnje popodne u HNK Zagreb nipošto nije mirno. Taman je završila proba baleta, u tijeku je razgled kazališta, u foyeru stipendisti Opere vježbaju za svoj koncert... I dok moja sugovornica i ja tražimo neki kutak u kojem ćemo razgovarati u miru, ona nježno prstima prolazi preko fotografije ljudi koji su obilježili dramsko stvaralaštvo središnje nacionalne kazališne kuće u Hrvatskoj jer oni su aktualna tema pop-art izložbe postavljene po zidovima kazališta.



"To su sve moji ljudi, uz njih sam odrastala", govori Valentina Turcu dok prstima miluje fotografiju Špire Guberine. I zaista je tako. Ona je dijete HNK Zagreb, njena mama, velika hrvatska balerina Maja Srbljenović Turcu, i otac, međunarodno priznati prvak baleta Marin Turcu, sreli su se i zaljubili u Zagrebu, gdje je i ona rođena. Danas je Valentina Turcu svjetsko ime baletne koreografije, umjetnica iza koje je 151 kazališna premijera i ispred koje je novi balet "Othello".