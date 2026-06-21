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'Dobro su živjeli ljudi oko njega'

Franjo Arapović o Pavleku: Prvi put kada nije dao novac jednoj osobi ta je odmah nazvala policiju

Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 12:13

– Oni koji su nosili Pavlekice po gradu danas su mu najveći neprijatelji. Dobro su živjeli, a prvi put kada nije dao novac jednoj osobi, nazvala je policiju i rekla da tajnik nosi novac preko granice – ustvrdio je bivši hrvatski košarkaški reprezentativac i nekadašnji saborski zastupnik HDZ-a Franjo Arapović

Jedna od najvećih afera koja je posljednjih godina potresla hrvatski sport bila je tema emisije Sport Nedjeljom. O slučaju Vedrana Pavleka, bivšeg glavnog tajnika Hrvatskog skijaškog saveza kojeg USKOK tereti za pronevjeru više od 30 milijuna eura, progovorio je bivši hrvatski košarkaški reprezentativac i nekadašnji saborski zastupnik HDZ-a Franjo Arapović. Gostujući u emisiji koja će biti emitirana na programu MAXSport 1, Arapović je izrazio sumnju u tvrdnje da je Pavlek sam mogao izvesti jednu od najvećih financijskih pronevjera u hrvatskom sportu.

– Problem je što je sinonim za svu krađu postao Pavlek. Ja mislim da Pavlek ne može ukrasti 30 ili 40 milijuna eura. Nije toliko pametan nitko na svijetu da sam napravi nešto takvo – rekao je Arapović. Dodao je kako smatra da iza cijelog slučaja stoji šira mreža ljudi koji su godinama bili dio sustava. – Oni koji su nosili Pavlekice po gradu danas su mu najveći neprijatelji. Dobro su živjeli, a prvi put kada nije dao novac jednoj osobi, nazvala je policiju i rekla da tajnik nosi novac preko granice – ustvrdio je .Arapović je tako sugerirao da odgovornost za aferu ne bi trebala biti svedena samo na jednu osobu te je izrazio uvjerenje da je u cijeloj priči sudjelovalo više aktera. Podsjetimo, USKOK Vedrana Pavleka sumnjiči da je tijekom niza godina iz Hrvatskog skijaškog saveza izvukao više od 30 milijuna eura.
Ključne riječi
Franjo Arapović HOO Vedran Pavlek

Komentara 1

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KI
KradomiceKradeze_I
12:56 21.06.2026.

Što Franjo želi reći? Da nije kriv Pavlek nego sustav možda. A tko je drug sustav? Ja sigurno nisam. Jedini sustav koji to može napraviti je onaj kojem i sam pripada. Zna se koji.

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