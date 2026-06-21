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kasnonoćne zabave

Hotelske orgije, intimni odnosi u kokpitu i nepristojne ponude: Bivša stjuardesa otkriva šokantne detalje iz aviona

Foto: Instagram
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 17:00

Abby objašnjava da posada koristi aplikacije za upoznavanje čim sleti, a često flertuju i s putnicima, dajući im brojeve telefona ili besplatna pića

Priče o intimnim odnosima između stjuardesa i pilota traju desetljećima, a Abby Rose, bivša stjuardesa koja je odlučila progovoriti o tajnama industrije, potvrđuje da je stvarnost mnogo luđa nego što možemo zamisliti. Abby se prisjeća strastvenog susreta u kokpitu na visini od 12.800 metara, dok je pilot upravljao avionom punim putnika. Tvrdi da su takvi odnosi na nebu stalna pojava jer piloti imaju „veliki ego” i snažan seksualni nagon. Kultura „usputnog seksa”, kasnonoćne zabave i trojke dio su svakodnevice kabinskog osoblja, čak i onih u braku. Skye Taylor, također bivša stjuardesa s bogatim iskustvom na međunarodnim linijama, prisjetila se orgija u Johannesburgu, koje je opisala kao žarište razvrata zbog kombinacije vina i manjka kisika.

Noel, aktualna stjuardesa koja svakodnevno radi na komercijalnim letovima, letove naziva „Tinderom u zraku”, otkrivajući da joj putnici nude novac čak i za nošene najlonke. Lady Janey, stručnjakinja za bonton u zrakoplovstvu s 20 godina iskustva u industriji, potvrđuje da je „skakanje iz kreveta u krevet” masovna pojava. Abby objašnjava da posada koristi aplikacije za upoznavanje čim sleti, a često flertuju i s putnicima, dajući im brojeve telefona ili besplatna pića.

Kao dio „party posade”, uživala je u luksuznim izlascima koje su financirali piloti. Ipak, upozorava da 90 posto pilota vara svoje supružnike. „Piloti su najgori prevaranti. Djevojke se bacaju na njih, a oni to koriste”, kaže Abby, dodajući da uniforma dodatno potiče seksualnu tenziju. Ovakav stil života često završava skandalima. Abby se prisjeća zlobne osvete kolegici putem oglasa na Craigslistu, ali i ozbiljnih kršenja pravila o konzumaciji alkohola. Nedavno je stjuard British Airwaysa pronađen gol i drogiran tijekom leta, dok je pilot Southwesta David Allsop otpušten zbog pijanstva. Najšokantniji je slučaj Mikea Beatona, koji je otpušten nakon hvalisanja o drogiranju i orgijama s kolegama. Čak je i vijetnamski Vietjet koristio stjuardese u bikiniju za provokativni PR, potvrđujući da granice u ovoj industriji gotovo ne postoje.

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OnlyFans influencer seksi avion stjuardesa showbiz

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