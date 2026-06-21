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KAOTIČNA SITUACIJA

Trump oštro prijeti: Zatvorite Hormuz i nećete imati državu. Nećete se ni vratiti u svoju prokletu zemlju

U.S. President Donald Trump arrives at Paris Orly airport
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
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Autori: Robert Jurišić, Kristina Gabrić/Hina
21.06.2026.
u 17:26

Po memorandumu koji su dogovorili Teheran i Washington, Izrael i Hezbolah također trebaju zaustaviti svoja neprijateljstva, ali dvije strane nastavljaju razmjenjivati ​​napade.

 Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu novim napadima ako ne spriječi Hezbolah da "uzokuje probleme", dok kontinuirane borbe između Izraela i milicije koju podržava Iran i dalje ugrožavaju pregovore između Washingtona i Teherana. Trump je u nedjelju objavio najnovije komentare na svojoj platformi Truth Social, samo nekoliko trenutaka nakon što su u Švicarskoj započeli razgovori na visokoj razini između američkih i iranskih predstavnika s ciljem pregovaranja o dugoročnom mirovnom sporazumu nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna.

Po memorandumu koji su dogovorili Teheran i Washington, Izrael i Hezbolah također trebaju zaustaviti svoja neprijateljstva, ali dvije strane nastavljaju razmjenjivati ​​napade. Libanonska državna Nacionalna novinska agencija (NNA) izvijestila je u nedjelju da je pet osoba, uključujući dijete, ubijeno u izraelskom zračnom napadu na dolinu Beqaa, dok je izraelska vojska također optužila Hezbolah za nastavk napada.

U subotu je Iran izjavio da će poništiti ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, koje je dogovoreno u memorandumu, navodeći kao razlog tekuće izraelske napade u Libanonu. Trump je uzvratio u nedjelju pozivajući Iran da "odmah zaustavi svoje visoko plaćene" predstavnike u Libanonu kako bi prestali "uzrokovati probleme". "Ako to ne učine, ponovno ćemo jako udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošli tjedan, samo jače!!!", napisao je Trump, referirajući se na izbijanje sukoba s Iranom tjedan dana prije potpisivanja memoranduma.

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U.S. President Donald Trump arrives at Paris Orly airport
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Trump je danas izjavio da bi SAD mogle 'preuzeti' Hormuški tjesnac ako ne postignu dogovor s Iranom te je zaprijetio iranskoj delegaciji koja pregovara u Švicarskoj. - Možda ćemo preuzeti tjesnac, ako budemo morali - rekao je Trump tijekom 20-minutnog telefonskog razgovora s Fox Newsom. - Ako ne postignu dogovor, naplaćivat ćemo prolaz - dodao je.

Tijekom razgovora s Fox Newsom, Trump je također prijetio nastavkom američkog bombardiranja Irana i sastankom pregovarača s potpredsjednikom J. D. Vanceom u Švicarskoj. - Zatvorite ga i nećete imati državu - rekao je Trump da je iranskim dužnosnicima rekao o kritičnom plovnom putu i dodao: 'Nećete se ni vratiti u svoju prokletu zemlju'. Trump je ponovio da vjeruje da bi SAD mogle postati "anđeo čuvar" tjesnaca i preuzeti 20% nafte koja prolazi kroz njega.

Ključne riječi
Hezbolah Iran Donald Trump napad na Iran

Komentara 4

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ŠL
Šleger
18:12 21.06.2026.

Donald satri ih

Avatar Samodesno
Samodesno
18:00 21.06.2026.

A da ti spriječiš izrael?

JA
Jasamlutalica
17:51 21.06.2026.

BB kuća.

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