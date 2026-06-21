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GRMLJAVINSKO NEVRIJEME

Grmljavinsko nevrijeme u Dalmaciji: Udari gromova uzrokovali požare na više lokacija

Foto: Dalmacija Danas/YouTube Shorts Screenshot
1/3
VL
Autor
Žaklina Jurić/Hina
21.06.2026.
u 19:41

Više vatrogasaca s vozilima na terenu je i u Tugarama kod Omiša gdje je također izbio požar čije su širenje spriječili  i stavili pod kontrolu.

Grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju kasno popodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak četiri požara,  kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja, od kojih je jedan već ugašen, doznaje se od vatrogasaca. U Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska nedaleko od Trilja koju su vatrogasci ubrzo ugasili.

Više vatrogasaca s vozilima na terenu je i u Tugarama kod Omiša gdje je također izbio požar čije su širenje spriječili  i stavili pod kontrolu. Treći je požar buknuo jako visoko u brdu iznad Vrgorca koji kontroliraju tamošnje vatrogasne snage.

Posljednji požar zabilježen je u Blacama na Klisu. Tamo je i dalje aktivan zbog čega je nešto prije 19 sati zemaljskim snagama na terenu u pomoć stigao kanader. Požare gase deseci županijskih vatrogasaca, a na terenu gori uglavnom nisko raslinje i šuma. Vatrogasci ističu da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi ljudski životi kao ni objekti. Veličina opožarene površine bit će poznata tek nakon što svi požari budu ugašeni.

Videe s požarišta objavio je portal Dalmacija Danas.

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požar Dalmacija

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