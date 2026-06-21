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STRAVA U SUSJEDSTVU

Auto pun mladih sletio u kanal: Poginulo troje 17-godišnjaka, vozač bio pijan

Vigili del Fuoco
VL
Autor
Šimun Ilić
21.06.2026.
u 17:54

Prema pisanju talijanskih medija, automobil Audi u kojem se nalazilo devetero mladih ljudi sletio je s ceste i završio u kanalu Villoresi.

Troje 17-godišnjaka poginulo je, a šestero mladih osoba ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju rano ujutro u sjevernom predgrađu Milana.

Prema pisanju talijanskih medija, automobil Audi u kojem se nalazilo devetero mladih ljudi sletio je s ceste i završio u kanalu Villoresi. Vozilo je registrirano za pet osoba, a za upravljačem je bio 18-godišnjak kojem je nakon nesreće izmjereno 1,61 promila alkohola u krvi, gotovo tri puta više od dopuštene granice.

Nesreća se dogodila nešto nakon pet sati ujutro dok se skupina mladih vraćala iz diskoteke u Lainateu, gdje su slavili 18. rođendan jednog od prijatelja. U nesreći su poginuli jedna djevojka i dvojica mladića, svi u dobi od 17 godina.

Prema prvim informacijama, vozač je izgubio nadzor nad vozilom na uskom dijelu ceste u ulici Via Cesare, na dionici s dvostrukim zavojem prije mosta preko kanala Villoresi. Automobil je sletio s ceste i završio u vodi, a nakon toga se prevrnuo, piše talijanski list Corriere della Sera.

Dio putnika ostao je zarobljen u vozilu pod vodom. Spasioci su najprije pronašli tijelo djevojke, dok su za dvojicom mladića tragali u kanalu nakon što se pretpostavilo da su ostali zarobljeni u automobilu. Na mjesto nesreće upućeni su vatrogasci, karabinjeri i ekipe hitne pomoći, uključujući i medicinski helikopter. Šestero ozlijeđenih, u dobi između 17 i 19 godina, prevezeno je u bolnicu Niguarda u Milanu. Prema dostupnim informacijama, nitko od njih nije životno ugrožen.

Vozač je također hospitaliziran, a osim pozitivnog alkotesta, istražitelji čekaju rezultate dodatnih krvnih pretraga i testiranja na droge. Trenutačno je osumnjičen za izazivanje teške prometne nesreće sa smrtnim posljedicama. Istraga je pokazala i da nitko od putnika u vozilu nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Svi sudionici nesreće, troje poginulih i šestero ozlijeđenih, talijanski su državljani.
Ključne riječi
Italija Milano nesreća

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