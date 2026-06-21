FOTO Meksička političarka postala hit zbog velikih grudi: 'Pa, ljudi, što da radim? Ne mogu ih skinuti'

Bivša meksička gradonačelnica Sandra Cuevas bila je prisiljena javno se osvrnuti na komentare o svom bujnom dekolteu nakon što je izazvala veliku pozornost tijekom Svjetskog prvenstva. Atraktivna 40-godišnja političarka slavila je s ostalim meksičkim navijačima prolazak reprezentacije u nokaut-fazu natjecanja. Meksiko je pritom svladao Južnu Afriku i Južnu Koreju, ne primivši nijedan pogodak.

Cuevas uživa u turniru i popratnim događanjima, a posebnu je pozornost na društvenim mrežama privukla fotografijama na kojima u odvažnijoj odjevnoj kombinaciji navija zajedno s ostalim pristalicama meksičke reprezentacije, poznate pod nadimkom „El Tri“.

Mnogi pratitelji komentirali su njezin izgled, a pojedini su je usporedili s legendarnom manekenkom Mar Castro, koja je svjetsku slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku pod nadimkom „Chiquitibum“.

Cuevas je cijelu situaciju prokomentirala u šaljivom tonu.

- Chiquitibum... Pa, ljudi, što da radim? Ne mogu ih jednostavno skinuti - našalila se.

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Dodala je kako joj usporedbe ne smetaju:

- Tako su me već prozvali 1986. godine i to me zabavlja, sviđa mi se. Ne doživljavam to kao napad. Netko to može shvatiti pogrdno, ali takvi smo mi Meksikanci.

Političarka je odlučila ignorirati komentare i nastaviti uživati u atmosferi prvenstva zajedno s ostalim navijačima. Na društvenim mrežama dobila je i brojne poruke podrške. Jedan je korisnik napisao:

To je kao kad učenici otkriju da nastavnici imaju život izvan škole.

Drugi je poručio:

- Izgleda sjajno, ostavite je na miru.

Treći je dodao:

Jedan posebno oduševljeni pratitelj našalio se:

- Trebamo više političara poput nje.

Cuevas je na društvenim mrežama objavila i videozapis sa Svjetskog prvenstva, sastavljen od snimaka na kojima pozira s drugim meksičkim navijačima.

Bila je načelnica gradske četvrti Cuauhtémoc u Ciudad de Méxicu od listopada 2021. do ožujka 2024. godine. Na dužnost je izabrana kao predstavnica Stranke demokratske revolucije u koaliciji s Nacionalnom akcijskom strankom i Institucionalnom revolucionarnom strankom.

Danas djeluje kao koordinatorica političkog pokreta México Nuevo u glavnom gradu Meksika. Ona i njezina organizacija trenutačno rade na dobivanju službene registracije kako bi pokret bio priznat kao politička stranka.