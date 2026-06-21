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Atraktivna 40-godišnjakinja

FOTO Meksička političarka postala hit zbog velikih grudi: 'Pa, ljudi, što da radim? Ne mogu ih skinuti'

Političarka
Foto: Printscreen
1/6
Autor
Damir Mrvec
21.06.2026.
u 12:15

Sandra Cuevas privukla je veliku pozornost navijača i društvenih mreža svojim navijačkim izdanjem, a na komentare o svom dekolteu odgovorila je u šaljivom tonu

Bivša meksička gradonačelnica Sandra Cuevas bila je prisiljena javno se osvrnuti na komentare o svom bujnom dekolteu nakon što je izazvala veliku pozornost tijekom Svjetskog prvenstva. Atraktivna 40-godišnja političarka slavila je s ostalim meksičkim navijačima prolazak reprezentacije u nokaut-fazu natjecanja. Meksiko je pritom svladao Južnu Afriku i Južnu Koreju, ne primivši nijedan pogodak.

Cuevas uživa u turniru i popratnim događanjima, a posebnu je pozornost na društvenim mrežama privukla fotografijama na kojima u odvažnijoj odjevnoj kombinaciji navija zajedno s ostalim pristalicama meksičke reprezentacije, poznate pod nadimkom „El Tri“.
 Mnogi pratitelji komentirali su njezin izgled, a pojedini su je usporedili s legendarnom manekenkom Mar Castro, koja je svjetsku slavu stekla tijekom Svjetskog prvenstva 1986. godine u Meksiku pod nadimkom „Chiquitibum“.

Cuevas je cijelu situaciju prokomentirala u šaljivom tonu.

 - Chiquitibum... Pa, ljudi, što da radim? Ne mogu ih jednostavno skinuti - našalila se.

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Političarka
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Dodala je kako joj usporedbe ne smetaju:

 - Tako su me već prozvali 1986. godine i to me zabavlja, sviđa mi se. Ne doživljavam to kao napad. Netko to može shvatiti pogrdno, ali takvi smo mi Meksikanci.

Političarka je odlučila ignorirati komentare i nastaviti uživati u atmosferi prvenstva zajedno s ostalim navijačima. Na društvenim mrežama dobila je i brojne poruke podrške. Jedan je korisnik napisao:

  To je kao kad učenici otkriju da nastavnici imaju život izvan škole.

Drugi je poručio:

 - Izgleda sjajno, ostavite je na miru.

Treći je dodao:

Jedan posebno oduševljeni pratitelj našalio se:

 - Trebamo više političara poput nje.

Cuevas je na društvenim mrežama objavila i videozapis sa Svjetskog prvenstva, sastavljen od snimaka na kojima pozira s drugim meksičkim navijačima.

Bila je načelnica gradske četvrti Cuauhtémoc u Ciudad de Méxicu od listopada 2021. do ožujka 2024. godine. Na dužnost je izabrana kao predstavnica Stranke demokratske revolucije u koaliciji s Nacionalnom akcijskom strankom i Institucionalnom revolucionarnom strankom.

Danas djeluje kao koordinatorica političkog pokreta México Nuevo u glavnom gradu Meksika. Ona i njezina organizacija trenutačno rade na dobivanju službene registracije kako bi pokret bio priznat kao politička stranka.
Ključne riječi
gradonačelnica Meksiko svjetsko prvenstvo nogomet

Komentara 2

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Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
12:44 21.06.2026.

Oboji u zeleno! Dosta je više "malih zelenih"!

Avatar HajdukLika
HajdukLika
12:40 21.06.2026.

Unovči! Pitaj Nives ili Lile …

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