Kad sam saznao da idem pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Alexandriji, njezinu baznom kampu za Svjetsko nogometno prvenstvo, namjerno se nisam htio puno pripremati. Htio sam doživjeti taj grad onako sirovo, prirodno, bez pretjeranih saznanja o gradu, arhitekturi, njegovim ljudima ili običajima. Na kraju je to ispalo najbolje moguće, jer sam bio jako iznenađen, i to pozitivno.
Na prvi pogled Alexandria, grad domaćin hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, izgleda kao da je iz nekog drugog vremena. Nekoliko kilometara južno od središta Washingtona prostiru se ulice obrubljene crvenim ciglama, povijesne kuće iz 18. i 19. stoljeća, uređene šetnice uz rijeku Potomac i gradske četvrti koje više podsjećaju na stare europske gradove nego na stereotipnu sliku američkih predgrađa.
Prosječan ručak u SAD-u košta 80 eura, sendvič je 12, a loša kava sedam eura...Evo kako se kreću cijene
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