Krenulo je porazom, pa rastu nade da 'neće biti nacionalističke euforije'

Bio je dovoljan jedan poraz hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u pa da ispod kamena izmile oni kojima se gadi nogometna i nacionalna euforija, koja Hrvate već tradicionalno zahvati kad se zbiva neko europsko ili svjetsko prvenstvo. Poraz je uznemirio, a i jače, one kojima je stalo do reprezentacije i prezentacije Hrvatske, pa sada i grubo seciraju igrače i Zlatka Dalića, naravno. Dalić i društvo sami su si krivi, jer su nas razmazili i navikli da se Hrvatska vraća s medaljama. Nogometna reprezentacija tako se slila u leguru koja čini hrvatski nacionalni identitet i ponos, ali je tako počela jako smetati i one kojima se više dopada svojevrsna anti-Hrvatska. Ovakva je Hrvatska njima uvijek išla na živce, a i dalje smatraju da bi više sreće bilo u nastavljanju nekakvog regionalnog, zapadnobalkanskog zajedništva. Nogomet je tako za njih područje ideološke borbe, borbe za tu anti-Hrvatsku. Tu govorimo o onih Tuđmanovih 20-ak posto Hrvata koji će uvijek biti protiv samostalne Hrvatske. U slobodnoj zemlji slobodno je navijati i da Hrvatska, dakle, ispadne sa SP-a, ali je slobodno i izraziti lagano gađenje prema takvima. A sada valja objasniti zašto je taj "fuj" prema takvima i ljudski i nacionalno i povijesno opravdan.
U slobodnoj zemlji slobodno je navijati i da Hrvatska ispadne sa SP-a, ali je i slobodno izraziti lagano gađenje prema takvima. Nogomet je za njih područje ideološke borbe
Komentara 39
Kao da bi takvi lijevi skeptici naspram svemu hrvatskome u nekoj zajednici sa Srbima prestali mrziti Hrvate. Na srecu nisu cak ni svi ljevicari takvi. A mislim i da se polako nesto mjenja u drustvu. Polako izlaze bestijalni zlocini od 45te ljevicara na svjetlo dana a i njihove lazi koje su pisali jao zvanicnu povjest od 45te zajedno sa srbskim nacionalistima. Sjetimo se samo nakon DR sta su sve pokusavali, kako su nam podmetali, pokusavali detudjmanizaciju. A danas se i oni sami pozivaju na Tudjmana kao najmoralniju instituciju. Ide to! Romatnitcari u pozitivnom ali i u negativnom u obliku ljevicara ce uvijek biti, biti ce i vrlo destruktivnih medju njima jer i oni traze neko perfektno drustvo i ne zaju sta ce pa agresivnoscu i mrznjom misle nesto postignuti. Fali im ta intelektualna umjerenost i sirina da shvate da oni i njihov nacin nisu rjesenje nego bas najveci problem o koracanju prema boljem svijetu. Takvih ce bit i ubuduce sa novim generacijama. Ali se nadam da ce zbog slabljenja jugo-mindseta doci i do manje takvih ekstremista koji ne znaju kamo sa svojim idejama i svojim nesposobnostima pa misle da pljuvanje po drustvu i agesivnost nesto pomazu.
Ja prema takvima izražavam veliko gađenje.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
FOTO Prodaje se apartman u našem turističkom mjestu: Ima pogled koji oduzima dah, a do plaže je 40 metara
FOTO Dirljive scene s vjenčanja: Naša voditeljica zaplakala čim je ugledala budućeg supruga
Širi se Jadranom i Sredozemljem, može pregristi limenku: Ribari krenuli u lov na opasnu ribu
Ceste su postale 'ceste smrti', a stotine spaljenih kamiona leže uz rubove
Želite prijaviti greške?
Još iz kategorije
Hormuz će se otvoriti, ali svi će najprije požuriti popuniti ispražnjene rezerve
Proizvodnja nafte zaljevskih zemalja neće se tako skoro vratiti na prijeratne razine zbog oštećenja na naftnoj infrastrukturi
Paradoks moderne demokracije ili: biste li oduzeli državljanstvo onima koji otvoreno mrze Hrvatsku?
Što znači prijedlog Domovinskog pokreta da Vlada revidira državljanstvo Bošnjaka koji svojim političkim djelovanjem nanose štetu Hrvatima?
Hrvatska je već u kampanji – nije jedino jasno hoće li ona trajati dva mjeseca ili dvije godine
Bez neke vidljive zasluge, ili kvalitete, političar gurnut na periferiju, u zlatni kavez u Bruxellesu, postaje jedini priznati rival Andreju Plenkoviću u zemlji
DP-ove ideje o obnovi Herceg-Bosne izgledaju kao Dabrina protugradna obrana: nema učinka, ali ljudi vole čuti?!
Papir svašta trpi, pa tako i papiri na koje Domovinski pokret stavlja svoja opažanja o ovoj temi
Mr. Leasinga za viceguvernera – SDP se rješava balasta?
Nakon što je afera izbila u javnost, Lalovac je bio "šokiran nalazima Hanfe" te je tvrdio kako u RBA nije imao nikakvih saznanja o sustavnom zakidanju klijenata ni o tome da su se kalkulacije radile mimo ugovornih odredbi. Kako god okrenemo, ili je znao pa je na njih škiljio, ili nije znao, što ga čini nesposobnim
Pentagonu treba Kongres, pa je dao 'fore' Trumpovim mirovnjačkim ispadima do jeseni
Ne sumnjam u to da je Trump ovom kampanjom protiv Irana i potpisivanjem mirovnog sporazuma postigao neki optimum onoga što je time htio. A htio je ono što se u dobroj mjeri i dogodilo – napadom od Irana načiniti polugu energetskog pritiska na svijet, koji se trebao pokloniti Americi kao glavnom energetskom arbitru našeg plavog planeta.
I s novim zatvorima nećemo imati kamo s kriminalcima
Uz planiranu gradnju novih i proširenje postojećih zatvora trebali bismo dobiti još 700 novih mjesta, najviše u Perušiću, gdje bi novi zatvor trebao imati 400 mjesta
Papine poruke zasjenio je toranj Isusa Krista, ali ipak su se čule
Zgrada je postala poruka, što nije neobično. Sagrada familia jedna je od najpoznatijih španjolskih znamenitosti, i to u zemlji koja ne oskudijeva vrhunskim spomenicima.
Tko je pobijedio na Bliskom istoku? Samo mrtvi vide kraj rata. A pobjednik je uvijek onaj tko preživi
Malo je preuranjeno memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana proglasiti krajem rata. Čak i Trump izjavljuje da rođendanski memorandum "nije konačan sporazum i da bi se vojna opcija mogla vratiti na stol ako procijeni da Iran ne poštuje dogovor".
Trumpov je životni moto nikada ne priznati neuspjeh, ali sporazum s Iranom još mora 'prodati' američkoj javnosti
Donald Trump za rođendan je žarko želio još jedan dar, no njega si nije mogao jednostavno podariti. Taj je poklon, naime, u potpunosti ovisio o dobroj volji Islamske Republike Iran.
- Otvori KEKS Pay
- Pritisni ikonicu
- Pritisni 'Skeniraj QR kôd'
- Skeniraj QR kôd
Ma tko ih j*** Tko bi se njima opterećivao... Bolje neka razmisle je li dobro javno mrziti Hrvatsku, jer neće uvijek biti mir, a ponešto se i naučilo iz Domovinskig rata. Pomirba nije uspjela, pa prema tome... ima olova.... Što bi Giboni reka 🎵 drugi puta ću pametnije 🎶🎶🎶🎶