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Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Krenulo je porazom, pa rastu nade da 'neće biti nacionalističke euforije'

SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Sanjin Strukic/PIXSELL
21.06.2026. u 12:05

U slobodnoj zemlji slobodno je navijati i da Hrvatska ispadne sa SP-a, ali je i slobodno izraziti lagano gađenje prema takvima. Nogomet je za njih područje ideološke borbe

Bio je dovoljan jedan poraz hrvatske nogometne reprezentacije na SP-u pa da ispod kamena izmile oni kojima se gadi nogometna i nacionalna euforija, koja Hrvate već tradicionalno zahvati kad se zbiva neko europsko ili svjetsko prvenstvo. Poraz je uznemirio, a i jače, one kojima je stalo do reprezentacije i prezentacije Hrvatske, pa sada i grubo seciraju igrače i Zlatka Dalića, naravno. Dalić i društvo sami su si krivi, jer su nas razmazili i navikli da se Hrvatska vraća s medaljama. Nogometna reprezentacija tako se slila u leguru koja čini hrvatski nacionalni identitet i ponos, ali je tako počela jako smetati i one kojima se više dopada svojevrsna anti-Hrvatska. Ovakva je Hrvatska njima uvijek išla na živce, a i dalje smatraju da bi više sreće bilo u nastavljanju nekakvog regionalnog, zapadnobalkanskog zajedništva. Nogomet je tako za njih područje ideološke borbe, borbe za tu anti-Hrvatsku. Tu govorimo o onih Tuđmanovih 20-ak posto Hrvata koji će uvijek biti protiv samostalne Hrvatske. U slobodnoj zemlji slobodno je navijati i da Hrvatska, dakle, ispadne sa SP-a, ali je slobodno i izraziti lagano gađenje prema takvima. A sada valja objasniti zašto je taj "fuj" prema takvima i ljudski i nacionalno i povijesno opravdan.

Ključne riječi
nogomet Reprezentacija SP 2026. svjetsko prvenstvo u nogometu Hrvatska

Komentara 39

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Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
12:13 21.06.2026.

Ma tko ih j*** Tko bi se njima opterećivao... Bolje neka razmisle je li dobro javno mrziti Hrvatsku, jer neće uvijek biti mir, a ponešto se i naučilo iz Domovinskig rata. Pomirba nije uspjela, pa prema tome... ima olova.... Što bi Giboni reka 🎵 drugi puta ću pametnije 🎶🎶🎶🎶

Avatar Le-Freak
Le-Freak
12:26 21.06.2026.

Kao da bi takvi lijevi skeptici naspram svemu hrvatskome u nekoj zajednici sa Srbima prestali mrziti Hrvate. Na srecu nisu cak ni svi ljevicari takvi. A mislim i da se polako nesto mjenja u drustvu. Polako izlaze bestijalni zlocini od 45te ljevicara na svjetlo dana a i njihove lazi koje su pisali jao zvanicnu povjest od 45te zajedno sa srbskim nacionalistima. Sjetimo se samo nakon DR sta su sve pokusavali, kako su nam podmetali, pokusavali detudjmanizaciju. A danas se i oni sami pozivaju na Tudjmana kao najmoralniju instituciju. Ide to! Romatnitcari u pozitivnom ali i u negativnom u obliku ljevicara ce uvijek biti, biti ce i vrlo destruktivnih medju njima jer i oni traze neko perfektno drustvo i ne zaju sta ce pa agresivnoscu i mrznjom misle nesto postignuti. Fali im ta intelektualna umjerenost i sirina da shvate da oni i njihov nacin nisu rjesenje nego bas najveci problem o koracanju prema boljem svijetu. Takvih ce bit i ubuduce sa novim generacijama. Ali se nadam da ce zbog slabljenja jugo-mindseta doci i do manje takvih ekstremista koji ne znaju kamo sa svojim idejama i svojim nesposobnostima pa misle da pljuvanje po drustvu i agesivnost nesto pomazu.

DK
Dr.KarlosVonSalzberg
12:54 21.06.2026.

Ja prema takvima izražavam veliko gađenje.

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