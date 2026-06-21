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'NEKA SE NE ZABORAVI'

VIDEO Dabro opet zapjevao, poslušajte na koju je pjesmu pao izbor: 'Na molbu brojnih tisuća pratitelja...'

Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
21.06.2026.
u 08:43

Podsjetimo, Dabrin glazbeni repertoar i ranije je izazivao kontroverze. Ove godine kažnjen je sa 700 eura zbog pjevanja  stihova  "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", koji se odnose na poglavnika NDH Antu Pavelića

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i bivši ministar Josip Dabro ponovno je na društvenim mrežama objavio video na kojem pjeva. Ovoga puta na svom je Facebook profilu podijelio snimku na kojoj izvodi dio pjesme "Kad je Stjepan Radić umirao". Uz video je napisao kako na molbu brojnih pratitelja ponovno pjeva stihove posvećene braći Radić i atentatu u Beogradu, koji se dogodio 20. lipnja 1928. godine. – Na molbu brojnih tisuća pratitelja, ponovno pjevam dio stihova pjesme u spomen na braću Radić i tragični atentat u Beogradu. Neka se ne zaboravi – poručio je Dabro.

Pjesma govori o atentatu u Narodnoj skupštini u Beogradu, kada je zastupnik Puniša Račić pucao na hrvatske zastupnike Hrvatske seljačke stranke. Tom su prilikom na mjestu ubijeni Pavle Radić i Đuro Basariček, dok je Stjepan Radić teško ranjen te je preminuo dva mjeseca kasnije od posljedica zadobivenih ozljeda.

Podsjetimo, Dabrin glazbeni repertoar i ranije je izazivao kontroverze. Ove godine kažnjen je sa 700 eura zbog pjevanja  stihova  "U Madridu grobnica od zlata, tu počiva vođa svih Hrvata", koji se odnose na poglavnika NDH Antu Pavelića, a o čemu je Večernji prvi izvijestio.  Nakon izrečene kazne Dabro je na Facebooku poručio kako poštuje zakone Republike Hrvatske, ali i ustvrdio da zakoni moraju jednako vrijediti za sve građane bez obzira na njihov položaj i utjecaj.
Ključne riječi
Josip Dabro

Komentara 8

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WA
WarmingMint84
09:07 21.06.2026.

Kaj je sad i Radic postao sporan?

Avatar patkovic
patkovic
09:23 21.06.2026.

čini se po snimku da stoji na šamlici

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
09:22 21.06.2026.

sa OSMJEHOM od uha do uha pjeva: "ubiše nam stjepana radića, a mi njima karađorđevića". što moraš imati u glavi da bi se TAKO ponašao???

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