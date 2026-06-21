FOTO Strojevi ne miruju: Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom

Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom. Prema najavama ministra Branka Bačića neboder bi trebao biti uklonjen do polovice srpnja.
Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom. Prema najavama ministra Branka Bačića neboder bi trebao biti uklonjen do polovice srpnja.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Predviđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen.
Predviđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Što se tiče budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, Bačić je nedavno novinarima rekao da je država vlasnik 64 posto kompleksa, a spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.
Što se tiče budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, Bačić je nedavno novinarima rekao da je država vlasnik 64 posto kompleksa, a spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", poručio je.
"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", poručio je.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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