Večernji list
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FOTO Strojevi ne miruju: Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom
Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom. Prema najavama ministra Branka Bačića neboder bi trebao biti uklonjen do polovice srpnja.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Predviđeno je da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Što se tiče budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, Bačić je nedavno novinarima rekao da je država vlasnik 64 posto kompleksa, a spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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"Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija", poručio je.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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