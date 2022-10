Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave ENNA/PPD grupe povodom članka objavljenog na Telegramu pod naslovom: 'Mama Damira Škugora zaradila 9,4 milijuna kuna na transakciji sa šefovima PPD-a', a koji su prenijeli brojni mediji oglasio se priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

"Povodom članka portala telegram.hr pod naslovom: Mama Damira Škugora zaradila 9,4 milijuna kuna na transakciji sa šefovima PPD-a, koji se bavi otkupom potraživanja Dalekovoda tvrtke Construction line od tvrtke Tri D Rada, a u kojima se spominje ENNA/PPD grupa, ja Pavao Vujnovac očitujem se kako slijedi: Niti ja, niti ENNA, niti PPD, niti navedena transakcija nemamo nikakvih dodirnih točaka s plinskom aferom u INI. Niti jedna tvrtka vlasnički, upravljački ili na bilo koji drugi relevantan način povezana sa mnom nema nikakvih dodirnih točaka s plinskom aferom u INI.

Poznato je da sam ja vlasnik tvrtke Erdal sa sjedištem na Malti. To su javno dostupni podaci. Poznato je i da je g Jurčević vlasnik tvrtke Construction line. To su tkđ javno dostupni podaci. Javnosti je tkđ poznato da smo g Jurčević i ja partneri u više tvrtki i poslovnih poduhvata izvan ENNA/PPD sustava. Kao što je već potvrđeno iz tvrtke Construction line, ta tvrtka imala je poslovni odnos kupoprodaje potraživanja s tvrtkom Tri D Rada d.o.o. u 2021. godini. Međutim, taj poslovni odnos nije ni na koji način povezan s trgovinom plinom ili drugim energentima. Otkup potraživanja obavljen je u potpunosti u skladu sa zakonom. Do poslovnog odnosa kupoprodaje potraživanja s tvrtkom Tri D Rada došlo je jer je ta tvrtka bila u mogućnosti steći potraživanja Dalekovoda, a Construction line je kupovao potraživanja Dalekovoda. Jedina djelatnost tvrtke Construction line je otkup novčanih potraživanja. Tvrtka nije registrirana za obavljanje energetskih djelatnosti, ne raspolaže dozvolom za trgovanje energentima te nikada nije poslovala na tržištu energenata.

Tvrtka Construction line limited ima sjedište na Malti, zemlji članici Europske unije te u potpunosti posluje u skladu sa svim pozitivnim pravnim propisima, a krajnji vlasnik društva je g. Josip Jurčević. Budući da se ovakvi poslovni poduhvati ne financiraju bankarskim kreditima, financijska konstrukcija zatvorena je putem komercijalnih pozajmica tvrtki koje su u vlasništvu partnera iz drugih biznisa od kojih je jedna i tvrtka Erdal Trading. Erdal Trading je tvrtka sa sjedištem na Malti osnovana 2016. godine, koja se bavi trgovinom commodityima (ugljen, petrol koks, aluminij, cement, prirodni plin i drugo) na tržištima Mađarske, Ukrajine, Rumunjske, Češke, Bosne i Hercegovine. Erdal kao malteška tvrtka posluje u potpunosti u skladu s propisima Europske unije, ima svoje zaposlenike i upravu. Istoimene tvrtke grupacije Erdal otvorene su i u Rumunjskoj, Češkoj i Ukrajini. I na kraju tkđ ističem kako Erdal nikada nije trgovao energentima u Republici Hrvatskoj. ERDAL nikada nije poslovao s INOM u RH niti u inozemstvu. Slijedom toga ni ERDAL nema nikakve veze s plinskom aferom u INI".