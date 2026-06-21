Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAORUŽANI UŠLI U JUGOSLAVIJU

Bugojanska skupina: borci za Hrvatsku, gerilci ili teroristi?

Autor
Renata Rašović
21.06.2026.
u 15:42

Prije 54 godine 19 naoružanih mladih ljudi iz Austrije ušlo je u Jugoslaviju kako bi podignuli "narodni ustanak"; nakon 38 dana okršaja svi su likvidirani. Jedini preživjeli bio je Ludvig Pavlović, koji se 1991. uključio u Domovinski rat i poginuo

Tog jutra 18. lipnja 1972. u logoru skrivenom u austrijskoj šumi Garanas bilo je vrlo živo. Grupa od 19 naoružanih mladih ljudi, odjevenih u neobične odore, stajala je u stroju pod punom vojnom opremom i pozirala. Fotografirao ih je njihov instruktor Marko Mudronja, koji ih je proteklih dana pripremao za oružane borbe, a onda su se laganim korakom uputili prema austrijsko-jugoslavenskoj granici. Tako je počela diverzantsko-gerilska akcija kodnog naziva Feniks-72, u kojoj su sudjelovali pripadnici Hrvatskoga revolucionarnog bratstva (HRB), okupljeni u skupinu koja će poslije biti nazvana Bugojanskom jer se iskrcala u podnožju planine Raduše u blizini Bugojna u BiH. Njihova je nakana bila u tamošnjim brdima podignuti "narodni ustanak" protiv komunističkih vlasti, srušiti Jugoslaviju i stvoriti slobodnu, demokratsku hrvatsku državu. No, prije upada u mrsku im tvorevinu naroda i narodnosti nisu imali dovoljno informacija o stanju u zemlji, a one kojima su raspolagali umnogome su bile pogrešne, stoga je to za njih bio put bez povratka. Nakon 38 dana okr­šaja, zasjeda, blo­kada i skri­va­nja, skupina će biti likvidirana u protuakciji jugoslavenske vojske i milicije najširih razmjera. Točno 54 godine poslije, ova se operacija još smatra jednim od najkontroverznijih događaja hrvatske i jugoslavenske suvremene povijesti.

Ključne riječi
Ivan Butković Ludvig Pavlović Bugojno gerila gerilska akcija političko nasilje Udba Jugoslavija hrvatska emigracija Hrvatsko revolucionarno bratstvo Feniks-72 bugojanska skupina

Komentara 20

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
15:47 21.06.2026.

Borci za Hrvatsku.

RU
RuA
16:04 21.06.2026.

Nevjerojatno hrabro, ali nažalost beznadno.

Avatar Mr.Rabbit
Mr.Rabbit
16:10 21.06.2026.

Hrvatska je imala kontinuitet težnje za samostalnom državom, bez obzira tko i na koje načine pokušavao. Od Radića, Starčevića, preko ust@ša, pa dio partizana, hrvatsko proljeće sa željom za djelomičnom samostalnosti, Bugojanska skupina, Bušić... Nikad se Hrvati nisu mirili ss diktatom B gradova-Beč, Budimpešta, Beograd. ..i Briselu bi bilo dobro da to ima na umu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
PRIDRŽAVAJTE SE SAVJETA

Vrućine su nesnosne, DHMZ izdao upozorenje zbog toplinskog vala

Visoke temperature mogu pogoršati postojeća stanja, poput kardiovaskularnih, respiratornih, bubrežnih ili mentalnih bolesti. Između ostaloga, savjetuje se rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer se znojenjem gubi više tekućine, čime dolazi do dehidracije, piti negaziranu vodu te niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera, izbjegavati boravak na direktnom suncu u razdoblju od 10-17 sati, poglavito djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici i bolesnici s kroničnim bolestima.

INICIJATIVA CAMINO ZA MIR

Ni toplinski val nije ih zaustavio! Hodočasnici iz Vukovara poslali snažnu poruku Europi

Događaj je organiziran u sklopu europske inicijative Camino za mir, kojom su hodočasnici na brojnim Camino rutama diljem Europe istovremeno hodali s istom nakanom - molitvom za mir u svijetu. Posebnu simboliku događaju daje činjenica da je održan upravo u Vukovaru, gradu koji je postao simbol stradanja, ali i obnove i snage ljudskog duha. Sudionici su tako kroz hodanje spojili hodočašće, sjećanje i molitvu.

Oroslavje: Viktor Šimunić dolazi u ured gradonačelnika u pratnji istražitelja
39
Ugovori hokejskog saveza

Šimunić objavio račune od 620.000 eura i poslao poruku: 'Treba ovima koji talasaju upasti u hižu'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić, koji se posljednjih mjeseci našao u središtu pozornosti zbog prozivanja sportskih saveza i načina trošenja javnog novca, objavio je nove dokumente za koje tvrdi da otvaraju ozbiljna pitanja o poslovanju Hrvatskog hokejskog saveza. Uz račune vrijedne više od 620 tisuća eura poručio je da se njega istražuje i pretresa mu se kuća, dok se, kako tvrdi, oni koji godinama raspolažu javnim novcem bez odgovora na ključna pitanja – ne diraju.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!