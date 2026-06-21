Tog jutra 18. lipnja 1972. u logoru skrivenom u austrijskoj šumi Garanas bilo je vrlo živo. Grupa od 19 naoružanih mladih ljudi, odjevenih u neobične odore, stajala je u stroju pod punom vojnom opremom i pozirala. Fotografirao ih je njihov instruktor Marko Mudronja, koji ih je proteklih dana pripremao za oružane borbe, a onda su se laganim korakom uputili prema austrijsko-jugoslavenskoj granici. Tako je počela diverzantsko-gerilska akcija kodnog naziva Feniks-72, u kojoj su sudjelovali pripadnici Hrvatskoga revolucionarnog bratstva (HRB), okupljeni u skupinu koja će poslije biti nazvana Bugojanskom jer se iskrcala u podnožju planine Raduše u blizini Bugojna u BiH. Njihova je nakana bila u tamošnjim brdima podignuti "narodni ustanak" protiv komunističkih vlasti, srušiti Jugoslaviju i stvoriti slobodnu, demokratsku hrvatsku državu. No, prije upada u mrsku im tvorevinu naroda i narodnosti nisu imali dovoljno informacija o stanju u zemlji, a one kojima su raspolagali umnogome su bile pogrešne, stoga je to za njih bio put bez povratka. Nakon 38 dana okršaja, zasjeda, blokada i skrivanja, skupina će biti likvidirana u protuakciji jugoslavenske vojske i milicije najširih razmjera. Točno 54 godine poslije, ova se operacija još smatra jednim od najkontroverznijih događaja hrvatske i jugoslavenske suvremene povijesti.
Bugojanska skupina: borci za Hrvatsku, gerilci ili teroristi?
Prije 54 godine 19 naoružanih mladih ljudi iz Austrije ušlo je u Jugoslaviju kako bi podignuli "narodni ustanak"; nakon 38 dana okršaja svi su likvidirani. Jedini preživjeli bio je Ludvig Pavlović, koji se 1991. uključio u Domovinski rat i poginuo
Komentara 20
Nevjerojatno hrabro, ali nažalost beznadno.
Hrvatska je imala kontinuitet težnje za samostalnom državom, bez obzira tko i na koje načine pokušavao. Od Radića, Starčevića, preko ust@ša, pa dio partizana, hrvatsko proljeće sa željom za djelomičnom samostalnosti, Bugojanska skupina, Bušić... Nikad se Hrvati nisu mirili ss diktatom B gradova-Beč, Budimpešta, Beograd. ..i Briselu bi bilo dobro da to ima na umu.
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Borci za Hrvatsku.