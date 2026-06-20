Ceste su postale 'ceste smrti', a stotine spaljenih kamiona leže uz rubove

Ukrajina sve češće pogađa ciljeve duboko unutar ruskog teritorija. Tako pojačava pritisak na Moskvu kako bi je natjerala na ustupke. Dosad bez većeg uspjeha, ali sve više znakova pokazuje da ti napadi čine rusku elitu nervoznom. Posljedice rata više se ne mogu sakriti. Kijev je nedavno napao Taneco rafineriju u Tatarstanu, jednu od najvećih u Rusiji s kapacitetom od oko 340.000 barela dnevno. Osim toga, pogođena su najmanje dva petrokemijska poduzeća, crpna stanica, izvozni terminal i strateško skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Na internetu se pojavio video na kojem se vidi ukrajinski dron tipa 'Lyutyi' kako mirno leti velikim lukom prije nego što se zabije u već zapaljeni objekt. U 60 spremnika ruska vlada čuvala je benzin, dizel i kerozin za vojsku i hitne slučajeve. Od prošlog ljeta Ukrajina kontinuirano povećava intenzitet napada dronovima na rusku naftnu infrastrukturu. Od sporadičnih napada prešlo se na sustavne valove sa stotinama dalekometnih dronova, a u ožujku je kampanja dodatno pojačana.

Rusija, drugi najveći proizvođač nafte na svijetu, suočava se s ozbiljnom krizom goriva. Čak i u velikim gradovima poput Moskve i Sankt Peterburga točenje je ograničeno na samo 20 litara po vozilu. Predsjednik Vladimir Putin je priznao probleme, ali i dalje govori o napretku na fronti i neizbježnoj pobjedi. Među ruskim vojnim blogerima, influencerima i u političkim krugovima raste nezadovoljstvo. Komunistički zastupnik Vjatscheslav Markhaev predviđa čak „socijalnu eksploziju“. Na Telegramu je kritizirao rastuće ratne gubitke, korupciju u vrhovima vlasti i ogroman ekonomski teret. Rat koji je za mnoge Ruse dosad bio daleko, sada je vidljiv posvuda, rastuće cijene, prazne police i stupovi dima nad gradovima i tvornicama, piše Die Welt.

Posebno dramatična situacija je na okupiranom Krimu. Od travnja Ukrajina napada okupirana područja na jugu zemlje dalekometnim dronovima. Ukrajinci su prvo praktički presjekli kopnenu vezu s Krimom. Ceste su postale 'ceste smrti, stotine spaljenih kamiona leže uz rubove. Posebno su bili na meti kamioni-cisterne. Na Krimu je gotovo nestalo benzina. Kao drugi korak, Ukrajina je uništila mostove koji vode na poluotok. Ruska vojska je pokušala izgraditi pontonski most, ali su ga ukrajinski dronovi brzo uništili. Jedina preostala veza je 19 kilometara duga Kerčki most, koji je ionako oštećen i ograničeno funkcionalan. Krim je time gotovo potpuno izoliran. Turistička sezona na poluotoku, koji je Rusima omiljena destinacija, propada. Turisti mogu doći, ali zbog zatvorenih benzinskih postaja ne mogu se vratiti. Ni željeznički promet ne funkcionira normalno. Opskrba civilnog stanovništva i ruske vojske je ozbiljno ugrožena. Bez goriva prestaju raditi generatori struje, pumpe za vodu, a vojska ne može puniti ni akumulatore, a kamoli provoditi mehanizirane napade.

Ukrajinski savjetnik u Ministarstvu obrane Serhij Sternenko izjavio je: "Krim će postati otok. Ovo će biti najteže ljeto za našeg neprijatelja" Pozvao je stanovnike okupiranih područja Zaporižje, Hersona i Donjecka da, ako mogu, napuste ta područja jer će ruske snage i tamo uskoro imati velike logističke probleme.