Naša bivša glumica pokazala kuću koju je kupila za 7500 eura: 'Moje selo i moji dobri susjedi'

Moje selo i moji dobri susedi", napisala je Tena Sakar Vukić uz seriju fotografija i videa koji vjerno prenose atmosferu mira i jednostavnosti seoskog života. Njena objava vodi pratitelje kroz dan ispunjen autentičnim seoskim iskustvima: od druženja s domaćim životinjama, gdje Tena pozira s malim bijelim janjetom, do prizora stada ovaca koje prolazi seoskim putem. Između trenutaka opuštanja, poput selfieja ispred trošne fasade budućeg doma i uživanja u bogatoj plati s domaćim narescima i sirom, vidljivi su i kadrovi koji otkrivaju budući veliki projekt. U središtu svega je stara, dugačka panonska kuća s brojem 121, čija ispucala bijela boja i oronuli trijem svjedoče o zubu vremena. Prostrano dvorište, tradicionalni bunar i velika stabla vrbe čine kulisu za priču o obnovi koja tek treba započeti.

Ova objava nije samo zabilješka s izleta, već prvi pogled na Tenin veliki životni pothvat. Kako su mediji izvijestili krajem travnja i početkom svibnja 2026., svestrana kreatorica je za 7.500 eura kupila upravo ovo staro seosko imanje u Hrastovcu. Fotografije ne otkrivaju samo šarm zapuštene ljepotice, već i naznake ozbiljnog posla.

Prisutnost profesionalnog snimatelja s kamerom na stativu, koji snima Tenu dok gestikulira ispred kuće, jasan je znak da se svaki korak pomno dokumentira, vjerojatno za potrebe dokumentarne serije o procesu obnove. Pratitelji su s velikim oduševljenjem dočekali ovu vijest, a komentari poput "Najveće bogatstvo, to obnavljate staru kuću? Imam isto svoje selo i projekt kućice uskoro nadam se" i "Bravo! Uživajte na selu. Nema ljepše nego maknuti se iz gradske gužve na seoski mir" pokazuju koliko je njezina priča inspirativna.

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Ovaj zaokret prema selu za Tenu Sakar Vukić, svestranu javnu osobu poznatu po sportskim uspjesima u triatlonu i orijentacijskom trčanju, predstavlja svjesnu odluku o promjeni životnog stila. Kao istaknuta zagovornica mentalnog zdravlja koja je otvoreno progovorila o vlastitom iskustvu života s bipolarnim poremećajem, Tena često naglašava važnost prirode i mira za psihološku dobrobit.

Njezin novi projekt stoga se može promatrati i kao potraga za utočištem daleko od gradske vreve. Istovremeno, njezin potez odražava i širi društveni trend obnove starih tradicijskih kuća u Hrvatskoj. Taj pokret, potaknut željom za sporijim načinom života i očuvanjem arhitektonske baštine, sve više privlači i domaće i strane kupce. Mnogi takve obnovljene kuće pretvaraju u objekte za ruralni turizam, čime doprinose revitalizaciji hrvatskih sela, koja čine čak 93 posto teritorija zemlje.

*uz pomoć AI-a