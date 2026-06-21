Komunele nam nisu osporili ni Mussolini ni Tito, a sada nam ih želi oteti demokratska Hrvatska

Općina Lanišće u Istarskoj županiji godinama muku muči s padom broja stanovnika u svojih 14 sela, od kojih mnogima prijeti nestajanje. Iako je sa šest tisuća hektara, što je površina 10.000 nogometnih igrališta, prostorno najveća u Istri, ima svega 268 stanovnika. Riječ je o brdsko-planinskom području, nema mora, nema maslinika, nema vinograda, ali ima resurse: vjetar i sunce za obnovljive izvore energije. Realizacijom investicija zelene energije Općina Lanišće postala bi samoodrživa, udvostručio bi se proračun, održavali šumski putovi i zaposlili mladi ljudi. No, problem koji koči sav mogući razvoj, kako nam kažu stanovnika, leži u imovinskopravnim odnosima, jedinstvenom statusu takozvane seoske zajednice ili komunele, koja je pradavni i vrlo specifičan oblik privatnog vlasništva. Neriješeni vlasnički odnosi vezani za komunele između privatnih vlasnika i Republike Hrvatske velika su prepreka u razvoju toga planinskog područja na sjeveru Istre. Godinama, desetljećima, stoljećima, komunela u Račjoj Vasi, kao zajedničko vlasništvo 21 starosjedilačke obitelji, pokriva prostor od nevjerojatnih 1102 hektara, što je 20 posto površine cijele Općine Lanišće!