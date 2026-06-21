Legendi slomljeno srce, sin mu iznenada preminuo u 38. godini života

Nogometni svijet probudio se obavijen tugom nakon što je potvrđeno da je Alex Hughes, sin legende Manchester Uniteda i Walesa, Marka Hughesa, iznenada preminuo u 38. godini života. Vijest koja je odjeknula poput groma iz vedra neba ostavila je obitelj, prijatelje i kolege u potpunom šoku

- Jill i ja smo potpuno slomljenog srca zbog iznenadnog i neočekivanog gubitka našeg voljenog sina Alexa. Bio je divan sin, brat Curtisu i Xenni, predan suprug Jessici i otac njihovo dvoje prekrasne djece, Sebastiana i Leonarda. Imao je mnogo dobrih prijatelja i kolega. Svima će nam neizmjerno nedostajati - stoji u priopćenju obitelji Hughes koja je zamolila za privatnost u ovim preteškim trenucima.

Tuga je tim veća što je Alex, baš poput oca, cijeli svoj život posvetio nogometu, gradeći vlastitu, cijenjenu karijeru daleko od reflektora koji su pratili njegovog slavnog oca.

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Iako je odrastao u sjeni nogometnog velikana, Alex Hughes uspio je izgraditi vlastiti, respektabilan put u svijetu nogometa. Rođen je dok je njegov otac igrao za Barcelonu, a i sam se okušao u igračkoj karijeri, upisavši nastupe za rezervne momčadi Stockport Countyja i Wrexhama, no rano je shvatio da njegova prava strast i talent leže izvan travnjaka. Svoju karijeru u administraciji započeo je 2007. u Blackburn Roversima, upravo u vrijeme dok je klub vodio njegov otac, radeći kao analitičar performansi. Slijedio je oca i u Manchester City 2008. godine, postavši analitičar za regrutaciju igrača u uzbudljivom trenutku kada je klub preuzeo šeik Mansour, čime je započela nova era Cityja. Nakon toga, put ga je vodio u Fulham, a zatim je odlučio krenuti samostalno. Radio je u Portugalu za privatnu akademiju, stekao licencu nogometnog agenta i desetljeće brusio vještine u pregovorima. Prije nego što je prošlog srpnja preuzeo poziciju voditelja regrutacije igrača u Grimsby Townu, obnašao je funkcije direktora nogometa u AFC Fydeu i radio u Morecambeu.

Ova tragedija posebno je teško pogodila njegovog oca, Marka Hughesa, čovjeka koji je sinonim za borbenost i nesalomljivi velški duh. Tijekom svoje blistave igračke karijere, "Sparky", kako su ga navijači zvali, bio je strah i trepet za protivničke obrane. Prošao je kroz omladinsku školu Manchester Uniteda i postao ikona kluba za koji je u dva navrata odigrao 345 utakmica. Njegov talent odveo ga je u europske gigante poput Barcelone i Bayerna iz Münchena, a ostavio je dubok trag i u Chelseaju, Southamptonu, Evertonu te Blackburnu.

Poznat po spektakularnim golovima i fizičkoj snazi, bio je jedan od najistaknutijih napadača svoje generacije. Nakon igračke karijere, s jednakom je strašću uplovio u trenerske vode. Vodio je reprezentaciju Walesa pet godina, a zatim je sjedio na klupama brojnih premierligaških klubova, uključujući Manchester City, Blackburn, Stoke City, Fulham i Southampton.

Izrazi sućuti i podrške obitelji Hughes pristižu iz cijelog nogometnog svijeta. Od bivših klubova, suigrača, protivnika do navijača, svi su ujedinjeni u tuzi i želji da pruže utjehu legendi koja proživljava najteže dane.

Dok je svijet sporta oplakivao gubitak sina velškog nogometnog velikana, društvenim mrežama i internetskim forumima počeo se širiti val zbunjenosti. Tragična vijest o smrti Alexa Hughesa pokrenula je nevjerojatnu zabunu zbog postojanja još jedne iznimno poznate, ali kontroverzne javne ličnosti istog imena - Marka R. Hughesa, osnivača Herbalifea. I on je, naime, imao sina jedinca po imenu Alexander "Alex" Hughes. Ova koincidencija dovela je do toga da su mnogi pogrešno povezali vijest o smrti s nasljednikom Herbalife carstva.