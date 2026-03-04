Traži se inovativni alat koji uz pomoć AI-a pomaže osobama s dijabetesom, pokrenut natječaj s nagradnim fondom

'AI u službi dijabetesa' naziv je inovacijskog natječaja koji poziva startupe, studente i IT timove da razviju inovativni alat koji, uz pomoć umjetne inteligencije, pomaže osobama s dijabetesom tipa 2 u održavanju glikemije pod kontrolom. Riječ je o jednom od najvećih izazova u dijabetesu, a to je pridržavanje terapije lijekovima za osobe koji boluju od dijabetesa tipa 2. Natječaj je pokrenuo Europski digitalni inovacijski centar za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu i medicini (AI4Health.Cro), nagradni fond je 15.000 eura, a rok za slanje prijave je 9. ožujka. Prijaviti se mogu studenti, startupi, istraživači, razvojni inženjeri, zdravstveni stručnjaci, podatkovni/AI timovi i interdisciplinarne skupine, u timovima od 2 do 5 članova.

– Broj oboljelih od dijabetesa tipa 2 u stalnom je porastu. Procjene govore o 589 milijuna odraslih osoba s dijabetesom u 2024., uz projekciju rasta na 853 milijuna do 2050. godinu. Osim toga, bilježi se izuzetno niska stopa pridržavanja terapije, pri čemu samo 50–60 posto osoba s dijabetesom tipa 2 redovito uzima propisane lijekove. Posljedice uključuju povećanje rizika za razvoj komplikacija bolesti i njezin teži tijek, hospitalizacije i znatne troškove za zdravstveni sustav – ističe se u pozivu te dodaje kako je cilj inovacijskog natječaja AI4Health.Cro promijeniti tu paradigmu, i to primjenom prediktivnih i personaliziranih rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji. Kako se navodi u priopćenju, u fokusu natjecanja koje Centar AI4Health.Cro provodi u partnerstvu s AstraZenecom i Novo Nordiskom Hrvatska, te uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke – CHDC, koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, jest rješavanje jednog od ključnih javnozdravstvenih izazova današnjice.

– Tražimo rješenje koje će uz pomoć umjetne inteligencije pomoći osobama s dijabetesom tipa 2 da se pridržavaju svoje terapije korištenjem dostupnih zdravstvenih podataka na siguran i odgovoran način, u skladu s regulativom i potencijalom Europskog prostora za zdravstvene podatke – ističu organizatori natječaja te naglašavaju kako se od sudionika očekuje da stvore originalna rješenja koja se mogu praktično integrirati u zdravstveni sustav. – Kako bi se omogućila provjera i reproducibilnost, rješenja moraju biti popraćena cjelovitom dokumentacijom, izvornim kodom i svim relevantnim tehničkim informacijama. Osim toga, svaki tim treba pripremiti kratko izlaganje koje ističe poslovne aspekte njihova rješenja, poput inovativnosti, tržišnog potencijala i održivosti – navodi se.

Dakle, natjecatelji će prvo razviti model koji, na temelju anonimiziranih podataka, može prepoznati osobu s dijabetesom tipa 2 koja se neće pridržavati terapije te jasno objasniti koji su signali doveli do takve procjene. Zatim će taj uvid pretvoriti u praktično rješenje tako što će osmisliti konkretnu intervenciju koja se može provoditi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (ordinacije obiteljske medicine) i prikazati je kroz interaktivni prototip, uz kratko obrazloženje kako bi se rješenje moglo širiti i koristiti u sustavu.

– Inovatori će raditi sa stvarnim, ali anonimiziranim zdravstvenim podacima o terapiji dijabetesa tipa 2, kako bi razvijena rješenja imala realan potencijal primjene u kliničkoj praksi. Privatnost pacijenata u potpunosti je zaštićena, a rad se odvija u kontroliranim uvjetima, u skladu s GDPR-om i visokim sigurnosnim standardima, uz podršku projekta Centra za zdravstvene podatke – CHDC koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama dodatno osigurava da rješenja odgovaraju objektivnim potrebama liječnika i pacijenata – objašnjava dr. sc. Anja Barešić, koordinatorica projekta AI4Health.Cro te voditeljica Laboratorija za računalnu biologiju i translacijsku medicinu na Institutu "Ruđer Bošković".

– U kroničnim bolestima male nedosljednosti u terapiji mogu imati velike posljedice. Zato su nam posebno vrijedne inovacije koja pomažu osobama i zdravstvenim timovima ranije prepoznati problem i reagirati jednostavno, bez dodatnog opterećenja sustava – poručuju pak iz AstraZenece, dok slično naglašavaju i iz Novo Nordiska Hrvatska. – Dijabetes je bolest s kojom se živi svaki dan. Inovacije imaju smisla samo ako osobama koje žive s dijabetesom donose konkretnu korist kao što su stabilnije kontrole bolesti, manje komplikacija i jasna podrška u pravom trenutku – ističu.

Više od 40 timova

U pozivu se navodi i kako su dosadašnji inovacijski izazovi Centra AI4Health.Cro okupili više od 200 sudionika u više od 40 timova koji su radili na rješenjima temeljenima na stvarnim kliničkim podacima. Rezultati su uključivali funkcionalne prototipove, osnivanje startupa, znanstvene objave i nastavak suradnje s kliničkim ustanovama. AI4Health.Cro do danas je isporučio usluge digitalne transformacije za više od 60 organizacija, čija ukupna tržišna vrijednost premašuje 1,500.000 eura. Projekt je financiran instrumentima Europske unije, uključujući Digital Europe Programme, uz osiguran kontinuitet djelovanja do 2029. godine.