Cjepivo koje bi moglo biti spas od smrtonosne bolesti: U tijeku su završna ispitivanja

U tijeku su završna ispitivanja indijskog cjepiva protiv denge. Dok se bolest globalno širi, pobudile su se nade da će to biti jedno od prvih cjepiva s jednom dozom protiv smrtonosne bolesti koju prenose komarci. Denga uzrokuje teške simptome slične gripi i iscrpljujuće bolove u tijelu, a proširila se rastom temperatura i gusto naseljenim gradovima. Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako je gotovo polovica svjetske populacije sada izložena riziku. Samo u Indiji zabilježeno je više od milijun slučajeva i najmanje 1500 smrtnih ishoda od 2021. godine. U nadi da će zaustaviti globalnu epidemiju, Panacea Biotec započeo je završna ispitivanja svog cjepiva DengiAll, na kojem radi gotovo 15 godina, navodi Daily Mail.

U studiju je uključeno više od 10.000 dobrovoljaca, pod nadzorom Indijskog vijeća za medicinska istraživanja. Sudionici ispitivanja, koje je započelo 2024. godine, nasumično su primili cjepivo ili placebo, a rezultati se očekuju kasnije ove godine. Ako rezultati ispitivanja budu zadovoljavajući, cjepivo bi se moglo uvesti već sljedeće godine. "Pokušat ćemo što prije izbaciti ovo cjepivo“, rekao je Syed Khalid Ali, glavni znanstveni direktor Panacee.

Doktorica Ekta Gupta, profesorica kliničke virologije, rekla je: "Ovo cjepivo nam je sada jako potrebno kako bismo kontrolirali pojavu ovih slučajeva ili barem spriječili težinu bolesti.“ Unutar istraživačkih laboratorija tvrtke, doktorica Priyanka Priyadarsiny, voditeljica biološkog istraživanja i razvoja, rekla je da razvoj cjepiva uključuje više koraka. "Izuzetno smo oprezni glede čistoće, sigurnosti i nuspojava. Tek nakon ispunjavanja regulatornih specifikacija proizvod se može smatrati sigurnim za javnu uporabu.“

Ako bude odobreno, DengiAll bi postalo jedno od prvih cjepiva protiv denge s jednom dozom na svijetu, nakon odobrenja sličnog cjepiva u Brazilu prošle godine. Također, bilo bi prvo takvo cjepivo dostupno u Indiji gdje trenutno nije licencirano niti jedno cjepivo protiv denge za javnu uporabu. Stručnjaci kažu da bi uspješno indijsko cjepivo moglo biti ključno za pristupačnost i masovnu distribuciju u zemljama s nižim dohotkom.