KNJIGA "PTICE VELEBITA"

Velebit se svrstava među centre biljnog endemizma te iznimnog bogatstva i raznolikosti ptičjeg svijeta

Foto: Privatna arhiva
Autor
Frane Šarić
04.03.2026.
u 10:46

Knjiga "Ptice Velebita" rezultat je 40-godišnjeg istraživanja dr. sc. Gordana Lukača

Na Velebitu je u 40 godina zabilježeno čak 287 vrsta ptica, od čega 144 vrste ptica gnjezdarica, ali i ostalih vrsta preletnica i rijetkih vrsta. Među njima su bile ili još jesu 33 vrste grabežljivica, bjeloglavi sup ondje se posljednji put gnijezdio prije 27 godina, crni lešinar je izumro, dok na Velebitu i danas možete vidjeti orlove, sokole, jastrebove, devet vrsta sova, mnoge vrste djetlića, tetrijebe… Sve ovo, ali i još mnogo drugih informacija prikupio je u svom 40-godišnjem istraživanju dr.sc. Gordan Lukač iz Nacionalnog parka Paklenica, koji je u knjizi "Ptice Velebita" prikazao rasprostranjenost svake ptičje vrste na kartama, kao i njihove tipove staništa, lokalitete na kojima su zabilježene te gnjezdilišta pojedinih vrsta.

– Zbog svoje veličine, osebujnih krških staništa, klimatskih posebnosti, vegetacije i raznolike flore, Velebit se svrstava među centre biljnog endemizma te područja iznimne raznolikosti ptičjih vrsta i ukupne biološke raznovrsnosti. Nažalost, nikada nije u cijelosti izrađena ornitofauna ove izuzetno vrijedne i posebne planine. Stoga su od travnja 1984. pa do danas obilaženi različiti i što brojniji lokaliteti u Parku prirode Velebit, te je popisivano bogatstvo i raznolikost ptičjeg svijeta. Do sada je na području Velebita zabilježeno 287 vrsta ptica. Od toga su na širem području sjevernog Velebita zabilježene 154 vrste, na srednjem 124, u južnom 266 i 129 vrsta u jugoistočnom dijelu Velebita. U usporedbi s ostalim parkovima prirode u Hrvatskoj, Velebit je po bogatstvu i raznolikosti vrsta svrstan odmah iza Kopačkog rita, koji je park prirode s najvećim brojem do sada zabilježenih ptičjih vrsta, gotovo 300 – istaknuo je Gordan Lukač u podacima koje je dostavio Večernjem listu dodajući da nepovoljni utjecaji, sve intenzivnija sječa šuma, gradnja lokalnih cesta i devastacija mnogobrojnih staništa nisu zaobišli ni Velebit. Pritom navodi primjer opadanja brojnosti velikog tetrijeba, lještarke, najintrigantnije vrste iz skupine kokošaka, jarebice kamenjarke. I trčka je sve rjeđa vrsta. Isto se može reći i za prepelicu

– Posebnu vrijednost Velebitu daju ptice grabljivice, kojih je zabilježeno 33 vrste, a 12 ih se ovdje i gnijezdi. Na Velebitu obitavaju gotovo sve vrste europskih sova, a od toga je pet gotovo ugroženih vrsta sova. Na širem području parka prirode Velebit do sada su zabilježene i 33 vrste ptica grabljivica, od kojih se 9 vrsta gnijezdi u prostoru nacionalnog parka, odnosno 12 vrsta u široj okolici parka prirode. Dvije izumrle vrste iz Hrvatske su crni lešinar i crkavica, dok je bukoč, regionalno izumrla gnjezdarica i povremena preletnica, u obalnom području parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica do sada zabilježena četiri puta. Bjeloglavi sup se kao gnjezdarica zadržavao do kraja 1999., a tada se prestao gnijezditi u Nacionalnom parku Paklenica. To je ujedno bilo i jedino kopneno gnjezdište u Hrvatskoj – ističe Lukač i navodi rijetke vrste koje su do sada zabilježene samo jednom u preletu. To su orao kliktaš, kratkoprsti kobac, stepska eja, crni lešinar, crna lunja, crvenkasta lunja i mali sokol. Po dva puta je zabilježen stepski sokol, a tri puta orao štekavac, patuljasti orao, bjelonokta vjetruša i eleonorin sokol. Bukoč je zabilježen četiri puta, a više puta krški sokol.

U Lukačevim podacima detaljno su navedene sve vrste sova, uključujući njihova staništa – od ušare do malog i sivog ćuka – kao i druge skrovite gnjezdarice. Zabilježen je i broj parova promatranih u nižim predjelima, osobito u šumarcima hrasta medunca, pretežito tijekom zime, uz napomenu da postoji mogućnost da se pojedine vrste povremeno u manjem broju gnijezde i uz obalu. Poseban naglasak stavljen je na djetliće, koji su zastupljeni sa svih 10 europskih vrsta u prostoru NP-a Paklenica i na čitavom Velebitu. Tu je i sjenica, a od osam vrsta na Velebitu se gnijezdi njih 7, a prisutna je i skupina grmuša (ptica grmlja i niskog raslinja, ali i šuma s dobro razvijenim slojem grmlja). Ukupno ih je u parku prirode zabilježeno 8 vrsta, od kojih je 7 vrsta gnjezdarica, dok je siva grmuša na Velebitu prisutna jedino u vrijeme proljetne i jesenske selidbe… Trepteljke su pak zastupljene s tri vrste gnjezdarica, a zabilježeno je i 7 vrsta strnadica od kojih je 5 vrsta tipičnih gnjezdarica u različitim visinskim zonama Velebita.

– Praćenjem brojnosti vrsta u pojedinim tipovima staništa, najbrojnija gnjezdarica u staništima grmlja i šumskim staništima je kos. Njezina je brojnost na Velebitu procijenjena na 40.000 do 45.000 parova. Kos se sreće i u svim naseljima u parku prirode Velebit. Slijedi dominantna gnjezdarica grmlja – crnokapa grmuša – koja se s 41.000 do 44.000 parova gnijezdi u svim tipovima grmlja od morske obale do najviših velebitskih vrhunaca. Zeba je treća vrsta po brojnosti kao tipična gnjezdarica manjih šumskih sastojina i šuma, te gnjezdarica krošnji s 34.000 do 38.000 parova. Zviždak se gnijezdi u šumama i šikarama južnih i sjevernih padina, s procijenjenih 29.000 do 30.000 parova. Tu su još i i bjelobrka grmuša, crvendać, slavuj, juričica, prugasta trepteljka, primorska bjeloguza...

– Najrjeđe vrste zastupljene su s najmanje gnijezdećih parova, orao zmijar s 15 do 20 parova, eja livadarka s 5 do 10 parova, suri orao s 3 do 5 i prugasti orao sa svega 1 do 2 para. Smanjena brojnost ovih vrsta rezultat je stalnih akcija trovanja vukova ili pucnjave neodgovornih pojedinaca na ptice grabljivice – detaljno iznosi Lukač svoje istraživanje i prikaz, a uz to navodi i rijetke vrste, zasad samo jednom ili dvaput zabilježene na području cijelog Velebita. – U pravilu se mogu zabilježiti jedna do dvije rijetke vrste godišnje, što pokazuje važnost Velebita za redovite prelete ptica selica, odnosno rijetkih vrsta – zaključuje Lukač.
Ključne riječi
priroda Gordan Lukač Nacionalni park Paklenica endemske vrste ptice velebit

