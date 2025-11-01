Jedan neregistriranim traktorom "krivudao" po cesti s 3,5 promila, drugi se pijan autom prevrnuo na krov

Virovitičko-podravska policija uhitila je u petak navečer 28-godišnjaka koji je s gotovo 3,5 promila "krivudao" po cesti neregistriranom traktorom dok mu je bila poništena vozačka dozvola, a nešto kasnije i vozača s oduzetom dozvolom koji je s više od tri promila automobilom prešao na bankinu i okrenuo se na krov. Traktor koji krivuda po cesti policajci su uočili u petak oko 21 sat u mjestu Otrovanec, a utvrđeno je da je za volanom 28-godišnjak kojem je vozačka dozvola poništena. Ispostavilo se da je traktor neregistriran i da vozač njime upravlja pod utjecajem alkohola od 3,49 promila.

Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je uhićen, a zbog zdravstvenog stanja zadržan je u Općoj bolnici Virovitica. Nesavjesnog vozača očekuje optužni prijedlog zbog prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, izvijestila je u subotu policija.

Za najteže prekršaje vožnje s poništenom vozačkom dozvolom i pod utjecajem alkohola predviđena je kazna od 2640 do 5300 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom šest mjeseci i šest negativnih bodova, kažu u policiji. U drugom slučaju, oko 21,15 sati, 30-godišnjak se u mjestu Bakić pod utjecajem alkohola automobilom okrenuo na krov, nakon što je prešao na bankinu. Utvrđeno je da se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je kotačima prešao na putnu bankinu, a potom na suprotnu prometnu traku pri čemu je došlo do zanošenja vozila, prelaska na bankinu te udara vozila u prometni znak, a potom i slijetanja vozila u putni kanal i udara u zemljani putni most.

Vozilo se prevrnulo na krov, gdje se i zaustavilo dok je vozač lakše ozlijeđen. Daljnjim provjerama utvrđeno je da je vozio pod utjecajem alkohola od 3,17 promila te da mu je ranije oduzeta vozačka dozvola. Vozač je uhićen te su mu izuzeti uzroci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja. Policija je najavila optužni prijedlog nadležnom sudu zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.