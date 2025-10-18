Naši Portali
ZADAR U USPONU

Jandroković oduševljen Zadrom: 'Grad koji ruši sve rekorde, od turizma do novih vrtića i stanova za mlade'

Zadar: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obišao je manifestaciju pod nazivom „Pijat na Pijaci“
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Andrina Luić/Hina
18.10.2025.
u 15:31

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić rekao je da se Zadar nastavlja razvijati kao turistička destinacija, ali i kao grad koji vodi računa o kvaliteti života svojih stanovnika.

U sklopu dvodnevnog službenog posjeta Zadru, predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je u subotu da je „Zadar jedan od primjera kako treba voditi dobru turistčku politiku“. "Osim uspješne turističke sezone, u kojoj su otvoreni hoteli renomiranih svjetskih lanaca s pet zvjezdica, zadovoljan sam i s podatkom da je nezaposlenost u Zadarskoj županiji ispod tri posto, što je jedan od najboljih podataka kada je riječ o svim hrvatskim županijama", dodao je predsjednik Sabora.

Osvrnuo se i na brojne projekte s kojima su ga upoznali gradonačelnik Šime Erlić i zadarski župan Josip Bilaver iz područja infrastrukture, prometa, obrazovanja. "Skrenuo bih pozornost na vrlo važne projekte kad je riječ o najmlađim stanovnicima jer u gradu su trenutačno u gradnji tri vrtića. Posjetit ćemo i Medicinsku školu koja je pri završetku i nadam se da će uskoro biti otvorena. Uz taj projekt i Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu, postoji i Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, što je sjajna stvar za Zadar", kazao je Jandroković.

Osvrnuo se i na prometnu povezanost te naglasio da će velike investicije u željezničku infrastrukturu zahtijevati znatna sredstva, ali će donijeti dodatnu prometnu, turističku i gospodarsku vrijednost cijelom području. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić rekao je da se Zadar nastavlja razvijati kao turistička destinacija, ali i kao grad koji vodi računa o kvaliteti života svojih stanovnika.

Razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima, među kojima je i novi zakonski okvir za priuštivo stanovanje. Za nas je to iznimno važna tema jer smo već pripremili projekte kojima želimo graditi stambene komplekse i obiteljske kuće namijenjene mladim obiteljima i građanima s nižim primanjima, poručio je Erlić te dodao kako očekuju da će novi zakon uskoro biti usvojen, čime će se moći započeti s realizacijom tih projekata.

Bilo je riječi i o otvaranju Centra za gospodarenje otpadom, strateškog i kapitalnog projekta za Zadar i županiju. Njegovim skorim puštanjem u rad Zadar i Zadarska županija bit će među rijetkima u Hrvatskoj koji su cjelovito riješili sustav gospodarenja otpadom, podižući ga na novu tehnološku i ekološku razinu, izjavio je Erlić.

Župan Josip Bilaver istaknuo je projekte koji se realiziraju u prometnoj infrastrukturi.  "Tu ističem komunalne vezove i željeznicu, proširenje piste Zračne luke, dodjelu zemljišta za mlade obitelji. S tim projektom i programom nastavljamo i dalje, a obuhvaćat će ukupno deset jedinica lokalne samouprave. Tu ističem i početak izgradnje novog kontrolnog centra zračne plovidbe", rekao je Bilaver. Poslijepodnevni posjet Zadru predsjednik Sabora Gordan Jandroković nastavit će obilaskom nove zgrade Medicinske škole Ante Kuzmanića, a nakon toga prisustvovat će polufinalu Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu u dvorani Višnjik.

razvoj projekti turizam Jandroković Zadar

