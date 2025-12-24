Naši Portali
Poslušaj
Na zornici na Badnjak

Služena prva misa u obnovljenoj Zagrebačkoj katedrali, mons. Gorski: 'Vraćamo se u naš dom'

Karlovac: Mons. Mijo Gorski predvodio misu povodom blagdana Svetog Josipa
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
24.12.2025.
u 10:03

Na početku misnog slavlja mons. Gorski s radošću je pozdravio okupljene vjernike i braću svećenike rekavši da se "pet i pol godina nakon razornog potresa vraćamo u naš dom - u našu katedralu

Na misi zornici u srijedu na Badnjak, blagoslovljena je Zagrebačka katedrala, bila je to prva misa u obnovljenoj katedrali nakon potresa 2020. a euharistijsko slavlje predvodio je zagrebački pomoćni biskup mons. Mijo Gorski. U susljavlju s mons. Gorskim misu su služili rektor katedrale mons. Zlatko Koren i odgojitelji Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Josip Đurin, Anto Pavlović i Toni Potrebić, priopćeno je iz Zagrebačke nadbiskupije.

Na početku misnog slavlja mons. Gorski s radošću je pozdravio okupljene vjernike i braću svećenike rekavši da se "pet i pol godina nakon razornog potresa vraćamo u naš dom - u našu katedralu. U očekivanju rođenja našega Spasitelja koji je sišao u siromaštvo betlehemske štalice, na sličan način ulazi danas Gospodin ponovno u svoj hram, u osiromašenu prvostolnicu i siromaštvo našega duha", dodao je. Istaknuvši da je 'katedrala majka svim crkvama u Nadbiskupiji', središte duhovnosti i izvor naučavanja, biskup Gorski rekao je da joj i ime dolazi od katedre, predsjedateljskog mjesta i mjesta naučavanja.

"Zadnji je dan iščekivanja koji će noćas prijeći u susret. Već osjećamo kako je nebo dodirnulo zemlju, osjećamo svoju grješnost i Božju dobrotu koja dodiruje dubine našega srca i podiže prema nebesima. Bog je doista s ljubavlju pripremio dar ljudskom rodu. Stoga rođenje našega Spasitelja čekamo u poniznosti i siromašni duhom kako bismo ga prepoznali i mogli prihvatiti", rekao je biskup Gorski. Na kraju uvodnog dijela pozvao je vjernike da zahvale Gospodinu za dosadašnju uspješnu obnovu i blagoslov kojim je pratio radnike te se prisjetio riječi apostola Pavla da su "vjernici živi hram Božji koji se kao živo kamenje ugrađuje u Crkvu. Kao što materijalnim sredstvima obnavljamo zidani hram, tako se milosrđem Božjim obnavljamo i mi", poručio je mons. Gorski.

Nakon toga je izmolio blagoslovnu molitvu i blagoslovljenom vodom poškropio narod, oltar i katedralu. Nakon prinosa darova uslijedio je i drugi dio obreda u kojem su tamjanom okađeni vjernici i cijela katedrala, priopćio je Tiskovni ured Zagrevačke nadbiskupije. Večeras na Badnjak je misa bdjenja u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca u 18 sati koju će predvoditi zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić. Nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodit će, pak, polnoćku u Zagrebačkoj katedrali, kao i misno slavlje na svetkovinu Rođenja Gospodnjega – Božić, s početkom u 10 sati.

Ključne riječi
Mons. Mijo Gorski zornica zagrebačka katedrala

Avatar tarana
tarana
10:12 24.12.2025.

Tko li nam je samo smjestio taj potres....

