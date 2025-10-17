Zadar ostao stopostotan, pobjede Splita i Zaboka

Košarkaši Zadra zadržali su stopostotni učinak i nakon 4. kola prvenstva Hrvatske, aktualni su prvaci bez problema kao gosti nadigrali novaka u društvu najboljih Samobor sa 99-80 (22-11, 27-15, 26-28, 24-26), a pobjede u petak ostvarili su i doprvak Split koji je kao domaćin bio bolji od Alkara sa 79-62 (20-23, 22-9, 21-18, 16-12) te Zabok koji je kao gost svladao Dubravu sa 86-78 (15-20, 27-11, 22-20, 22-27).

Krševan Klarica sa 21 i Boris Tišma sa 16 koševa predvodili su Zadar do uspjeha u Samoboru, dok je Dino Cinac sa 17 ubačaja bio najefikasniji kod domaćih.

Zadar je na omjeru pobjeda i poraza 4-0, dok je Samobor pao na 1-3.

Split je do pobjede protiv Alkara stigao uz 20 poena Antonija Jordana, dok je Jonathan Cisse sa 16 pogodaka bio prvo ime u sinjskom sastavu.

Split je ovom pobjedom stigao na omjer 3-1, dok je Alkar na 2-1 uz utakmicu manje.

U zagrebačkoj Dubravi Zabok je upisao slavlje prvenstveno zahvaljujući Karlu Uljareviću koji je postigao 17 koševa, dok je John Michael Wright zabio 24 za domaće.

Zabok je stigao na omjer 2-2, dok je Dubrava na 1-3.