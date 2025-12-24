Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
PROMETNA NEZGODA

Kamion zapeo za krov garaže u splitskom trgovačkom centru, intervenirali vatrogasci

Kamion
Dalmacija danas
VL
Autor
Večernji.hr
24.12.2025.
u 11:37

Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta.

Rano jutros u jednom splitskom trgovačkom centru došlo je do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema prvim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a neslužbeno se navodi da se radi o vozilu splitske Čistoće. Na teren su odmah izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca. Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta, piše Dalmacija danas.

Uzrok nezgode još uvijek nije poznat, a detaljnije informacije bit će dostupne po završetku intervencije. Nova fotografija pokazuje kako je izgledalo dok vatrogasci nisu maknuli kamion.

Ključne riječi
kamion trgovački centar prometna nezgoda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!