Kamion zapeo za krov garaže u splitskom trgovačkom centru, intervenirali vatrogasci

Rano jutros u jednom splitskom trgovačkom centru došlo je do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema prvim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a neslužbe no se navodi da se radi o vozilu splitske Čistoće . Na teren su odmah izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca. Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta, piše Dalmacija danas.

Uzrok nezgode još uvijek nije poznat, a detaljnije informacije bit će dostupne po završetku intervencije. Nova fotografija pokazuje kako je izgledalo dok vatrogasci nisu maknuli kamion.