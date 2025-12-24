Kamion zapeo za krov garaže u splitskom trgovačkom centru, intervenirali vatrogasci

Rano jutros u jednom splitskom trgovačkom centru došlo je do nezgode prilikom ulaska kamiona u garažni prostor. Prema prvim informacijama, kamion je zapeo za krov garaže, a neslužbeno se navodi da se radi o vozilu splitske Čistoće. Na teren su odmah izašla dva vatrogasna vozila Javne vatrogasne postrojbe Split s ukupno četiri vatrogasca. Trenutno provode akciju izvlačenja kamiona i osiguravanja prostora kako bi se spriječila daljnja šteta, piše Dalmacija danas.
Uzrok nezgode još uvijek nije poznat, a detaljnije informacije bit će dostupne po završetku intervencije. Nova fotografija pokazuje kako je izgledalo dok vatrogasci nisu maknuli kamion.
