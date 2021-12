Izviđači skupili više od 1.500 poklon paketa za djecu Petrinje, Gline i Siska

Savez izviđača Hrvatske i agencija HEARTH pokrenuli su početkom 2021. veliku nacionalnu kampanju nazvanu HAPPYCENTAR – Igračke nove za mirnije snove, namijenjenu djeci iz potresom pogođenih područja. Nakon što je širom Hrvatske donacijama građana, tvrtki i drugih organizacija i institucija prikupljeno više tisuća igračaka i druge opreme za djecu s potresom pogođenih područja, u srijedu su počeli s podjelom prikupljenih igračaka djeci Petrinje, Gline i Siska.

„Kampanja Happycentar je nastala kao ideja, obzirom da smo kao izviđači najveća organizacija za djecu i mlade, da pomognemo najmlađima koji su, na neki način, možda i najviše trauma preživjeli kroz ovo. Organizirali smo što kroz naše partnerske institucije , što kroz naše izviđačke udruge Happy centre u preko 30 gradova Hrvatske. Skupljali smo cijelo ovo vrijeme nove igračke, jer nam je želja bila da djeci pod bor poklonimo nove igračke, i skupljali smo ih u preko 50 lokalnih happycentara“, rekao je Dan Špricer, poslovni direktor Saveza izviđača Hrvatske dodavši kako su se Happycentri otvorili i u Središnjem državnom uredu za demografiju, koji im je bio partner i pokrovitelj,kao i u ministarstvima, Saboru, Uredu predsjednika te u brojnim gradovima, knjižnicama i institucijama.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL 22.12.2021.,Petrinja - Zavrsetak nacionalne kampanje Saveza izviđača Hrvatske i agencije HEARTH nazvane HAPPYCENTAR – "Igracke nove za mirnije snove" kojom prigodom se krenulo s podjelom igracaka i poklon paketa djeci Petrinje, Gline i Siska. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL

„Skupljeno je više od 5.000 raznih novih igračaka i druge opreme za djecu i mlade, a od toga su naši volonteri zadnjih tjedana i mjeseci to sortirali tako da imamo više od 1.500 paketa do sada spremnih i od danas ćemo za sve školarce od 1. do 4. razreda u Petrinji podijeliti kao i za sve petrinjske vrtićance, a nakon toga idemo u Glinu i Sisak“, dodao je Špricer napomenuvši kako će se igračkama opremiti i pojedine igraonice u ovim gradovima koje će postati i lokalni happycentri.

Na početku podjele poklon paketa sudjelovala je i Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, kao pokrovitelja cijelog projekta.

„Drago mi je na ovoj lijepoj priči za Petrinji kojom se daje malo topline i sreće u ove dane onima koji su nam najbitniji, a to su naša djeca i mladi. A za koje se nadamo da će ostati živjeti u svome gradu, te ubuduće graditi i razvijati ovaj grad. Odmah smo se odazvali na poziv Saveza izviđača jer je riječ uistinu o fantastičnoj akciji jer dajemo onima koji su nam najbitniji i kojima je doista to potrebno. Ove igračke će h sigurno najviše razveseliti“, rekla je Josić.

Na području Petrinje u potresu je teško oštećeno svih pet osnovnih škola, a dvije su stradale toliko da će se morati graditi nove te učenici nastavu pohađaju u zamjenskim čvrstim objektima.

„Naša djeca su jedna od najosjetljivijih skupina i kao takva su u potresu i kasnije prošla i najveće traume. Velika većina djece napustila je grad nakon potresa dok su bili oni jači potresi, no većina ih se ipak vratila. Ove igračke će simbolično poslužiti da makar umanje te traume koje su oni prošli", rekla je gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes zahvalivši svima koji su organizirali i sudjelovali u akciji.

Inače, Savez izviđača Hrvatske se aktivirao odmah nakon katastrofalnog potresa, te su njihovi volonteri, kao dio državnih intervencijskih postrojbi Civilne zaštite, isti dan došli na teren te ih je više stotina pomagalo narednih pet mjeseci ostvarivši više od 10.000 volonterskih sati u pomaganju lokalnoj zajednici i stanovništvu kroz sustav civilne zaštite.

