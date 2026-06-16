Vole ga svi, a u medijskom praćenju nogometa prednjače Dalmatinci i Zagrepčani

Nogomet je u Hrvatskoj zabava za sve socijalne slojeve i za sve kategorije stanovništva, neovisno o tome u kojoj regiji žive, te zauzima posebno mjesto u kolektivnom identitetu i emocionalnom životu hrvatskih građana. Pokazuje to analiza sociologa izv. prof. dr. sc. Ivana Burića "Nogomet! Igra koja prevladava sve hrvatske demografske specifičnosti", objavljena uoči prve sutrašnje utakmice Hrvatske s Engleskom na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Svaki drugi (45%) građanin Hrvatske u dobi između 16 i 64 godine navodi da u medijima prati nogomet, što je znatno više od druga dva u Hrvatskoj popularna sporta – košarke i rukometa. Pokazuje to istraživanje provedeno na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1800 ispitanika. Podaci koje je ove godine prikupila agencija Ipsos u sklopu projekta BrandPuls ukazuju na široko rasprostranjeni interes za nogomet u Hrvatskoj, ističe profesor Burić sa zagrebačkog Fakulteta hrvatskih studija, ujedno i pokretač znanstvenog portala sociologija.hr.