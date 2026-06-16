Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANALIZA SOCIOLOGA BURIĆA

Vole ga svi, a u medijskom praćenju nogometa prednjače Dalmatinci i Zagrepčani

Autor
Dijana Jurasić
16.06.2026.
u 19:05

Suvremeni globalizirani nogomet bez sumnje je, rezimira, pojava koja istovremeno obuhvaća ekonomske, političke, kulturne i simboličke dimenzije društvenog života, fenomen u kojem se isprepleću prošlost i sadašnjost, kolektivno i individualno, formalno i neformalno

Nogomet je u Hrvatskoj zabava za sve socijalne slojeve i za sve kategorije stanovništva, neovisno o tome u kojoj regiji žive, te zauzima posebno mjesto u kolektivnom identitetu i emocionalnom životu hrvatskih građana. Pokazuje to analiza sociologa izv. prof. dr. sc. Ivana Burića "Nogomet! Igra koja prevladava sve hrvatske demografske specifičnosti", objavljena uoči prve sutrašnje utakmice Hrvatske s Engleskom na Svjetskom nogometnom prvenstvu. Svaki drugi (45%) građanin Hrvatske u dobi između 16 i 64 godine navodi da u medijima prati nogomet, što je znatno više od druga dva u Hrvatskoj popularna sporta – košarke i rukometa. Pokazuje to istraživanje provedeno na nacionalnom reprezentativnom uzorku od 1800 ispitanika. Podaci koje je ove godine prikupila agencija Ipsos u sklopu projekta BrandPuls ukazuju na široko rasprostranjeni interes za nogomet u Hrvatskoj, ističe profesor Burić sa zagrebačkog Fakulteta hrvatskih studija, ujedno i pokretač znanstvenog portala sociologija.hr.

Ključne riječi
navijanje istraživanje. nogomet svjetsko prvenstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!