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Tvrtka "Kulturistria"

Srbijanska ministrica potvrdila suvlasništvo u hrvatskoj tvrtki s Goranom Bogdanom

Dinner at the Elysee for the Civil Nuclear Summit - Paris
Foto: Lafargue Raphael/ABACA/ABACA
1/4
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
16.06.2026.
u 17:08

Ministrica je prijavila da je njezin udio u toj tvrtki 35 posto, nominalne vrijednosti 101.340 eura

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović naknadno je, nakon objava u medijima, potvrdila da je suvlasnica tvrtke "Kulturistria" d.o.o. u Hrvatskoj, piše u utorak beogradski portal Nova ekonomija, nakon što su i hrvatski mediji objavili da je suvlasnik te tvrtke glumac Goran Bogdan. "U Izvjeću dostavljenom 8. lipnja 2026. godine, javna dužnosnica Dubravka Đedović Handanović prijavila je vlasništvo u pravnoj osobi ‘Kulturistria’ d.o.o Zagreb, R. Hrvatska“, navodi se u odgovoru srbijanske Agencije za spriječavanje korupcije na upit Nove ekonomije.

Ministrica je prijavila da je njezin udio u toj tvrtki 35 posto, nominalne vrijednosti 101.340 eura. Prema podacima iz sudskog registra Republike Hrvatske, Đedović Handanović je suvlasnica "Kulturistrie“ od 6. prosinca 2022. godine. Njezino vlasništvo u tvrtki  ‘Kulturistria’ dospjelo je u javnost nakon objave Nemanje Šarovića, nekadašnjeg partijskog sudruga Aleksandra Vučića u Srpskoj radikalnoj stranci, a danas predsjednika oporbenog pokreta "Ljubav, vjera, nada".

"Sva moja imovina i vlasništvo nad pravnim osobama u Srbiji i inozemstvu uredno su prijavljeni Agenciji za sprečavanje korupcije“, navela je ministica nakon Šarovićeve objave. Ona je tada ustvrdila kako ‘Kulturistria’ ne ostvaruje nikakvu dobit, nema aktivnosti, ni zaposlenike, a kao jedinu imovinu i vrijednost ima zemljište koje je Đedović Handanović kupila prije stupanja na dužnost ministrice rudarstva i energetike u srbijanskoj vladi. Prema nedavnoj objavi na hrvatskom portalu teleskop.hr, srbijanska ministrica suvlasnica je hrvatske tvrtke "Kulturistria" s glumcem Goranom Bogdanom, kojeg se predstavlja "kao jednog od najpoznatijih hrvatskih glumaca svoje generacije" i zvijezdom "brojnih regionalnih i međunarodnih projekata". 

"S druge strane nalazi se Dubravka Đedović Handanović, ministrica rudarstva i energetike Srbije i jedna od najutjecajnijih osoba u vlasti Aleksandra Vučića", objavio je portal teleskop.hr. Tvrtka "Kulturistria" d.o.o., prema pisanju tog portala, "nema zaposlenih i ostvaruje simbolične prihode, ali u bilanci iskazuje dugotrajnu materijalnu imovinu procijenjenu na oko 284.000 eura", a zemljište kupljeno na teritoriju istarske općine Žminj predstavlja gotovo cjelokupnu vrijednost društva"-

To zemljište, prama preslicima iz katastra Državne geodetske uprave RH, obuhvaća oranice, pašnjake, šume, oranice i maslinik, ukupne površine približno 20.700 četvornih metara, odnosno više od dva hektara, što je, prema usporedbi portala teleskop.hr, "odgovara veličini gotovo tri nogometna igrališta".

FOTO Rafael Nadal, LeBron James, Andrej Plenković te brojni drugi poznati okupili se na reviji ove Hrvatice
Dinner at the Elysee for the Civil Nuclear Summit - Paris
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Ključne riječi
Dubravka Đedović Handanović Hrvatska firma Srbija

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