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Novi europski industrijski zakon

Sokol poručio: Vrijeme je da Europa aktivno štiti svoje tvornice i radna mjesta

Tomislav Sokol
Klub zastupnika EPP-a
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 17:15

"Novi europski pristup polazi od jednostavne logike: europskim novcem treba podupirati europski proizvod" kazao je Sokol

Nakon što su ga europski pučani imenovali svojim pregovaračem za najvažniji europski industrijski zakon, hrvatski zastupnik iz redova HDZ-a Tomislav Sokol susreo se s izvršnim potpredsjednikom Europske komisije zaduženim za industriju, Stéphaneom Séjournéom. Sokol je istaknuo da je došlo vrijeme da Europa počne aktivno štititi vlastitu industriju i radna mjesta. Dodao je i da je cilj novog zakona postići da proizvodna industrija Unije čini najmanje 20 posto bruto domaćeg proizvoda Unije.

„Novi zakon o ubrzanju industrijske proizvodnje predstavlja veliki zaokret u europskoj industrijskoj politici jer predviđa snažniju zaštitu europske proizvodnje kroz javnu nabavu, kontrolu stranih ulaganja, razvoj industrijskih zona i jačanje europskih opskrbnih lanaca. Cilj je postići da proizvodna industrija Unije čini najmanje 20 posto bruto domaćeg proizvoda Unije. Europa ovim paketom industrijskih mjera prvi put nakon desetljeća jasno poručuje da više ne želi biti samo otvoreno tržište, nego i snažna industrijska sila koja aktivno štiti vlastitu proizvodnju, tehnologiju i radna mjesta.

Novi europski pristup polazi od jednostavne logike: europskim novcem treba podupirati europski proizvod. U području javne nabave to znači da europski javni novac više neće završavati kod proizvođača iz država koje same ne otvaraju svoja tržišta europskim tvrtkama. Ako druge velike ekonomije štite vlastitu industriju i koriste javne poticaje za razvoj domaće proizvodnje, Europa više ne želi biti jedina velika ekonomija koja to ne čini.“

Sokol je pritom naglasio da se promjena ne odnosi samo na javnu nabavu, nego i na širi način na koji Europa ubuduće želi štititi vlastite strateške interese. „Velika promjena odnosi se i na pravila za strana ulaganja. Europa više ne želi model u kojem strani investitori mogu jednostavno kupiti ili preuzeti strateške europske industrije. Novi pristup kaže: ako želite pristup europskom tržištu, očekuje se da dio tehnologije, proizvodnje, istraživanja, znanja i radnih mjesta ostane u Europi.

Jednako važan segment odnosi se na razvoj industrijskih zona i ubrzavanje izdavanja dozvola za strateške projekte. Europa je predugo bila sinonim za spore administrativne postupke i višegodišnja čekanja na dozvole za nove tvornice, energetsku infrastrukturu i industrijske pogone. Novim zakonom to mijenjamo. Ako Europa želi ravnopravno konkurirati SAD-u i Kini, mora biti sposobna brže graditi, brže ulagati i brže proizvoditi“, kazao je Sokol.

Ključne riječi
HDZ Tomislav Sokol

Komentara 1

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BR
Broj
17:21 16.06.2026.

HDZ se ne slaže sa time trebaju nam Nepalci Indijanci ili tko već u Hrvatskoj se vidi po priloženom

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