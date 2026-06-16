Otkriveni maturanti koji su fotografirali ispit iz hrvatskog! NCVVO poduzeo sankcije

Slučaj fotografiranja ispita državne mature iz hrvatskog jezika dobio je i prve konkretne posljedice. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) utvrdio je identitet dvoje učenika iz dviju različitih škola koji su fotografirali ispitne materijale i proslijedili ih dalje, zbog čega im je ispit poništen. Istodobno, cijeli slučaj otvorio je pitanje nadzora tijekom provođenja državne mature i moguće propuste u školama. Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović izvijestio je da su protiv učenika odmah poduzete mjere. 'Kandidatima koji su poslali fotografije Odlukom Centra poništen je ispit koji su pisali, a ravnateljima ustanova u kojima su ti kandidati pisali ispite upućen je zahtjev za očitovanje na nastalu situaciju', poručio je Filipović.

Još uvijek nije poznato kada su fotografije nastale ni kome su bile namijenjene. Ostaje nejasno jesu li učenici ispit fotografirali prije samog početka pisanja ili tijekom ispita te je li netko izvana eventualno pomagao u rješavanju zadataka. Prema važećem Pravilniku o polaganju državne mature, u učionici s najviše 15 pristupnika moraju biti prisutna dva dežurna nastavnika, od kojih jedan ima ulogu voditelja ispitne prostorije. S obzirom na to da je za fotografiranje dvadesetak stranica potrebno određeno vrijeme, postavlja se pitanje koliko su kandidati tijekom ispita bili pod nadzorom, javljaju 24sata.

Filipović ističe da se državna matura provodi u više od 90 ustanova te da u cijelom procesu sudjeluje oko 19 tisuća dežurnih nastavnika, zbog čega, kako kaže, ovakvi izolirani slučajevi statistički nisu nemogući. Sugovornici upoznati sa sustavom državne mature upozoravaju da su se slični problemi počeli pojavljivati nakon što je ukinut neposredni nadzor NCVVO-a u školama. Nekada su djelatnici Centra nenajavljeno obilazili ustanove i provjeravali provodi li se ispitivanje u skladu s pravilima. 'Pretpostavljam da je to ogroman trošak. Mislim da bi takav nadzor ipak trebalo vratiti, jer je to jedini način da se zaštiti matura', kaže bivši koordinator državne mature.

Budući da su ispiti iz hrvatskog jezika u škole dostavljeni još u četvrtak, pojavila se i sumnja jesu li možda bili otvoreni prije službenog početka pisanja. Međutim, sugovornici smatraju da je takav scenarij malo vjerojatan jer bi se sadržaj ispita, da se to dogodilo, vjerojatno pojavio u javnosti i prije održavanja ispita. Istodobno upozoravaju da cijeli slučaj zahtijeva ozbiljnu analizu, premda iz NCVVO-a pozivaju da se ne stvara dodatni pritisak na maturante koje očekuje još tjedan dana ispita.

Jedan zagrebački ravnatelj smatra da je nužno pojačati kontrolu u školama u kojima se ovakvi propusti ponavljaju. 'Neophodni su stroži nadzori u ustanovama u kojima se ponavljaju incidenti. Ne vidim drugo rješenje. Ja sam danas u ruke dobio esej, kopirali smo ga domar i ja. Mogao sam ga dati učenicima da im osiguram bolji prolaz, ali to je pitanje moje odgovornosti', ističe zagrebački ravnatelj.