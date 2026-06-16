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EUROPSKI PARLAMENT

VIDEO Bartulica: Ne idu zajedno Tito i demokracija, ova izložba je sramota
Autor
Tomislav Krasnec
16.06.2026.
u 19:57

Ja se inače u Europskom parlamentu dobro osjećam. Međutim, mnogo toga u ovoj izložbi smatram spornim. Tu sam ispred plakata o Josipu Brozu, jednom komunističkom diktatoru koji je prikazan u pozitivnom svjetlu. Ne znam je li  kolega Vešligaj čitao Crnu knjigu komunizma, ali na dokumentiran način govori se o preko 100 miliona nevinih žrtava, rekao je Bartulica

Stjepo Bartulica, europarlamentarac iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), nije bio na otvorenju izložbe posvećene antifašističkoj borbi u Hrvatskoj u II. svjetskom ratu, izložbe koju je organizirao SDP-ov europarlamentarac i protiv koje se Bartulica bunio i prije nego što je u utorak navečer otvorena u zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu, ali nedugo nakon otvaranja doveli smo ga na izložbu i snimili njegovu izjavu. Zašto je protiv takve izložbe i kako se osjeća sad kad je na nju došao, pitali smo ga.

- Ja se inače u Europskom parlamentu dobro osjećam. Međutim, mnogo toga u ovoj izložbi smatram spornim. Tu sam ispred plakata o Josipu Brozu, jednom komunističkom diktatoru koji je prikazan u pozitivnom svjetlu. Ne znam je li  kolega Vešligaj čitao Crnu knjigu komunizma, ali na dokumentiran način govori se o preko 100 milijuna nevinih žrtava, uključujući i onih u Hrvatskoj i na drugim mjestima bivše Jugoslavije. Ovako nešto danas u Europskoj uniji ne bi smjelo prolaziti. Dakle, ne ide zajedno Tito i demokracija ili borba protiv totalitarizma. Na kraju bih samo rekao neke stvari koje nedostaju. Tu je jedan plakat o ubijenim svećenicima koji su sudjelovali u NOB-u. Zanimljivo je da nije navedeno da je na strani Katoličke crkve, dakle od svećenika, časnih sestara, ubijeno preko 500 ljudi od strane komunista,  za vrijeme rata i poraća. Dakle, to nigdje ne stoji. Mislim da ovo nije objektivan prikaz stanja. Hrvatska je zemlja u kojoj se, nažalost, gotovo svaki tjedan otkrivaju nove  masovne grobnice. U Zagrebu, oko Zagreba, na drugim mjestima. Dakle, ovo je na neki način jedna sramota - smatra Bartulica.

Bartulica: Ne idu zajedno Tito i demokracija, ova izložba je sramota

On je, inače, u svibnju prošle godine u istoj toj zgradi EP-a u Strasbourgu organizirao izložbu o zločinima jugoslavenskog komunističkog režima. Pitali smo ga zašto se ne slaže s drukčijom izložbom ako se ona oslanja na činjeničnu, povijesnu istinu da se antifašizam borio protiv zla fašizma

- Ovako, ja bih rekao da je antifašizam pojam koji se zloupotrebljava od strane ljevice da bi se opravdalo puno toga što se zapravo nije smjelo dogoditi. Dan-danas ti komunistički zločini koje ste spomenuli nisu bili procesuirani, niti jedan, u slobodnoj Hrvatskoj. Što se tiče antifašizma, odrastao sam u Americi, Amerika je bila na strani saveznika, na strani pobjednika, ali nikada nisam čuo da se Amerikanci tako identificiraju, kao antifašisti. Oni su bili u borbi protiv zla, protiv Hitlera, ali nisu trebali te semantičke akrobacije da bi opravdali ono što je kasnije došlo, a ono što je došlo kasnije je novo zarobljavanje, novi okovi i, na žalost, Hrvatska nije bila slobodna zemlja 1945. godine - zaključio je Bartulica. 
FOTO Rafael Nadal, LeBron James, Andrej Plenković te brojni drugi poznati okupili se na reviji ove Hrvatice
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Ključne riječi
Stjepo Bartulica Narodnooslobodilački pokret Marko Vešligaj Europski parlament

Komentara 2

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SV
Svastacuje
20:21 16.06.2026.

Nitko ne može opravdati zločine koje su počinili partizani i komunisti nakon drugog svjetskog rata ... To su bile zvijeri a ne ljudi ... Kolika je razlika Hrvatski branitelja koji se nisu osvećivali kokardašima petokrakašima i njihovim obiteljima...razlika čovjeka od zvijeri...

Avatar Tombstone
Tombstone
20:15 16.06.2026.

Prvenstveno je sam naziv antifasizam apsurdan jer su nijemci tog doba bili socijalisti sto I ime stranke tada na vlasti govori, a fasisti su postojali samo I iskljucivo u Italiji koja je tijekom cijelog 2SR smatrana vise salom I cije su jedinice bas svugdje gdje nisu bile potpomognute wermachtom bile doslovno pregazene. Cak I od strane slabo obucenih I naoruzanih skupina kao sto su bile jugoslavenske partizanske jedinice.

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