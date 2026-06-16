VIDEO Bartulica: Ne idu zajedno Tito i demokracija, ova izložba je sramota

Stjepo Bartulica, europarlamentarac iz stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), nije bio na otvorenju izložbe posvećene antifašističkoj borbi u Hrvatskoj u II. svjetskom ratu, izložbe koju je organizirao SDP-ov europarlamentarac i protiv koje se Bartulica bunio i prije nego što je u utorak navečer otvorena u zgradi Europskog parlamenta u Strasbourgu, ali nedugo nakon otvaranja doveli smo ga na izložbu i snimili njegovu izjavu. Zašto je protiv takve izložbe i kako se osjeća sad kad je na nju došao, pitali smo ga.

- Ja se inače u Europskom parlamentu dobro osjećam. Međutim, mnogo toga u ovoj izložbi smatram spornim. Tu sam ispred plakata o Josipu Brozu, jednom komunističkom diktatoru koji je prikazan u pozitivnom svjetlu. Ne znam je li kolega Vešligaj čitao Crnu knjigu komunizma, ali na dokumentiran način govori se o preko 100 milijuna nevinih žrtava, uključujući i onih u Hrvatskoj i na drugim mjestima bivše Jugoslavije. Ovako nešto danas u Europskoj uniji ne bi smjelo prolaziti. Dakle, ne ide zajedno Tito i demokracija ili borba protiv totalitarizma. Na kraju bih samo rekao neke stvari koje nedostaju. Tu je jedan plakat o ubijenim svećenicima koji su sudjelovali u NOB-u. Zanimljivo je da nije navedeno da je na strani Katoličke crkve, dakle od svećenika, časnih sestara, ubijeno preko 500 ljudi od strane komunista, za vrijeme rata i poraća. Dakle, to nigdje ne stoji. Mislim da ovo nije objektivan prikaz stanja. Hrvatska je zemlja u kojoj se, nažalost, gotovo svaki tjedan otkrivaju nove masovne grobnice. U Zagrebu, oko Zagreba, na drugim mjestima. Dakle, ovo je na neki način jedna sramota - smatra Bartulica.

Bartulica: Ne idu zajedno Tito i demokracija, ova izložba je sramota Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

On je, inače, u svibnju prošle godine u istoj toj zgradi EP-a u Strasbourgu organizirao izložbu o zločinima jugoslavenskog komunističkog režima. Pitali smo ga zašto se ne slaže s drukčijom izložbom ako se ona oslanja na činjeničnu, povijesnu istinu da se antifašizam borio protiv zla fašizma.

- Ovako, ja bih rekao da je antifašizam pojam koji se zloupotrebljava od strane ljevice da bi se opravdalo puno toga što se zapravo nije smjelo dogoditi. Dan-danas ti komunistički zločini koje ste spomenuli nisu bili procesuirani, niti jedan, u slobodnoj Hrvatskoj. Što se tiče antifašizma, odrastao sam u Americi, Amerika je bila na strani saveznika, na strani pobjednika, ali nikada nisam čuo da se Amerikanci tako identificiraju, kao antifašisti. Oni su bili u borbi protiv zla, protiv Hitlera, ali nisu trebali te semantičke akrobacije da bi opravdali ono što je kasnije došlo, a ono što je došlo kasnije je novo zarobljavanje, novi okovi i, na žalost, Hrvatska nije bila slobodna zemlja 1945. godine - zaključio je Bartulica.