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Bez oklijevanja

Kaufland do sada podržao vatrogasce s više od 750.000 eura!

Bez oklijevanja
Foto: Kaufland
1/2
VL
Autor
Promo
16.06.2026.
u 16:53

Financijskom podrškom Kaufland kroz kampanju “Bez oklijevanja” treću godinu zaredom podupire veću sigurnost u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske

Kaufland uspješno nastavlja s kampanjom Bez oklijevanja, u sklopu koje je u zadnje tri godine podržao vatrogasce diljem Hrvatske s više od 750.000 eura! Nakon što je tijekom prethodne dvije godine podržano više od 100 dobrovoljnih vatrogasnih društava, ove godine projekt je proširen i na javne vatrogasne postrojbe. Naime, kao i do sada za svaku poslovnicu Kauflanda i logističko-distributivni centar odabrana je partnerska javna vatrogasna postrojba, no kako su pojedine postrojbe zadužene za više trgovina Kauflanda, ovog puta kroz projekt će podršku primiti ukupno 36 javnih vatrogasnih postrojbi.

Približavanjem ljeta javljaju se vremenske neprilike i ostali čimbenici koji mogu rezultirati iznenadnim požarima. U tim situacijama, vatrogasci su od iznimne važnosti za svaku zajednicu. Upravo je taj hrabri tim profesionalaca često prvi na terenu u kriznim situacijama i otklanja, smanjuje i sprečava širenja daljnje štete. Na tragu toga, Kaufland prepoznaje njihovu ulogu i odgovornost koju svakodnevno preuzimaju bez oklijevanja te ih nastavlja podržavati iz godine u godinu.

Ovogodišnjim ciklusom sredstva osigurana hrvatskim vatrogascima kroz projekt Bez oklijevanja premašila su 750.000 eura, čime je Kaufland potvrdio dugoročnu predanost jačanju sigurnosti i otpornosti lokalnih zajednica.

Vatrogasci su ključni dio svake zajednice. Kontinuiranom financijskom podrškom naš je cilj osigurati im opremu i uvjete kako bi u svakom trenutku mogli djelovati brzo, učinkovito i sigurno", ističe Patrick Rudat, predsjednik Uprave Kaufland k.d.

Popis Javnih vatrogasnih postrojbi uključenih u projekt te više informacija možete pronaći na: www.kaufland.hr/akcije-novosti/vatrogasci.html.

Bez oklijevanja

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Vatrogasci Kaufland

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