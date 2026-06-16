Butan formalno priznao Hrvatsku, još dvije zemlje nisu

Kraljevina Butan formalno je priznala Hrvatsku, što će učvrstiti suradnju dviju zemalja predanih stabilnosti, miru i održivom razvoju, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova u utorak. Priznanje je rezultat rada vlade, MVEP-a, stalne hrvatske misije u UN-u i veleposlanstva u New Delhiju “u skladu s načelima međunarodnog prava te svrhama i načelima Povelje Ujedinjenih naroda”, navodi ministarstvo u priopćenju.

"Ovim se činom dodatno učvršćuju pretpostavke za daljnji razvoj prijateljskih odnosa i suradnje dviju država, utemeljenih na međusobnom poštovanju i suverenoj jednakosti”, poručuju sa Zrinjevca.

Hrvatska je s ovom himalajskom nacijom od oko 800 tisuća stanovnika već održavala odnose u okviru Ujedinjenih naroda, ali je ovo formalno priznanje važan poticaj bilateralnoj suradnji, u skladu s interesima obiju država, dodaje se.

“Kao članica EU-a i NATO-a, Republika Hrvatska ostaje predana promicanju održivog razvoja, međunarodne suradnje, mira i stabilnosti, uključujući i kroz jačanje odnosa s partnerima u Aziji.”

Nakon što ju je priznala ova budistička nacija, Republiku Hrvatsku sada nisu priznali još Niger u Africi i Tonga u Polineziji.

Hrvatska 15. siječnja obilježava dan međunarodnog priznanja jer su je tog datuma 1992. priznale sve članice tadašnje Europske unije i druge značajne zemlje svijeta.