Između Zemlje i Mjeseca proletio asteroid velik kao nogometno igralište

Ako čitate ovaj tekst, znači da ste preživjeli još jedan "bliski susret" s asteroidom, ovog puta onim koji je noćas prošao između našeg planeta i Mjeseca. Uočen je prije više od mjesec dana, kad je NASA objavila da je širok između 40 i 90 metara, gotovo kao nogometno igralište. Stijena koja lebdi svemirom i kruži oko Sunca nazvana je 2023 DZ2. U NASA-i i Europskoj svemirskoj agenciji danima su umirivali javnost. U Sunčevu je sustavu velik broj asteroida, a većina ih se nalazi u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera. Prolazak asteroida 2023 DZ2 iz skupine Apollo znanstvenici su iskoristili za proučavanje, a prema svemu sudeći, ponovno će nam se približiti 2026. godine, također bez opasnosti. Ovaj je bio posebno zanimljiv jer se tako velik komad stijene toliko približi Zemlji tek jednom u deset godina, kažu u NASA-i.

Sretnici su ga mogli vidjeti dalekozorom u određenim dijelovima svijeta ili teleskopom. Vijesti o prolascima asteroida nisu rijetke. U siječnju je jedan velik nekoliko metara (neki su slikovito rekli veličine slona) projurio pokraj Zemlje i izgorio u atmosferi. Bio je nazvan 2023 BU, a prvi ga je snimio astronom na Krimu 21. siječnja, pet dana prije nego što je došao na najbližu udaljenost Zemlji. Jedan nezgodan najavljen je za Valentinovo 2046. godine, širok pedesetak metara, koliko je bio velik i onaj koji je izazvao tungusku eksploziju 1908.

Otkriven je prije točno mjesec dana i poznat je kao 2023 DW. Bio je uvršten na listu rizičnih, kao jedini od 1448 asteroida na popisu s rangom višim od nule. No prije tjedan dana uklonjen je s tog popisa. U NASA-i kažu da svaki dan Zemlju "bombardira" više od sto tona čestica prašine i pijeska, a otprilike jednom godišnje asteroid veličine automobila udari u Zemljinu atmosferu, stvori vatrenu kuglu i izgori prije nego što stigne do površine. Samo jednom u nekoliko milijuna godina pojavi se, ističu, objekt dovoljno velik da zaprijeti našoj civilizaciji. Asteroidi koji nastanjuju glavni asteroidni pojas između Marsa i Jupitera i ne predstavljaju prijetnju Zemlji mogu biti veliki i do 940 kilometara!

