Veći asteroid mogao bi udariti Zemlju na Valentinovo 2046. Astronom: Znam gdje bi mogao pasti

Stručnjaci za astronomiju predviđaju kako bi veći asteroid mogao pogoditi Zemlju oko Valentinova 2046. godine. Radi se o asteroidu širine oko 50 metara, poznatijem kao 2023 DW, a otkrili su ga astronomi Europske svemirske agencije krajem ove veljače.

Procijenjena vjerojatnost da bi ovaj asteroid mogao udariti u Zemlju je jedan u 607, a njegova veličina mogla bi biti i veća od procijenjene, koja je usporedila s dužinom olimpijskog bazena, prenosi The Guardian.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future.