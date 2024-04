Ivošević: HDZ radi budalu od Splita, dužni su nam 30.000 €

Grad Split pokrenuo je ovrhu nad HDZ-om zbog duga od 30.000 eura. Objavio je to splitski zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević na Facebooku, gdje je i objavio prijedlog za ovrhu HDZ-a, u kojemu je kao zakonski zastupnik ovršenika naveden predsjednik stranke Andrej Plenković.

"Već neko vrijeme HDZ je dužan Gradu Splitu nešto više od 30 tisuća € i to nismo iznosili u javnost niti smo imali namjeru. Dana 26. 3. 2024. poslan je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave za navedeni iznos HDZ-u. Ni to nismo iznosili u javnost niti smo imali namjeru. Prošli tjedan poželjeli su zatražiti štandove za kampanju u Splitu i zapeli na koraku koji se zove potvrda o nepostojanju duga. Ni to nismo iznosili u javnost niti smo imali namjeru" napisao je Ivošević i dodao kako ga je na objavu ponukala namjera HDZ-a da zaobiđe propise.

"HDZ 3.4.2024. ide raditi budalu od Grada Splita i njegovih građana te preko drugog pravnog subjekta traži zakup javne površine za predizborne aktivnosti HDZ-a. Takvi marifetluci možda su prolazili u njihovom mandatu, ali u našem neće. Platite dugove Gradu Splitu pa ćete imati mogućnost koristiti njegove javne površine za kampanju. 'Tko je jamio, jamio je' u Splitu ne prolazi" poručio je Ivošević.

Predsjednik splitskog HDZ-a najavio je konferenciju za novinare o korištenju javnih prostora. Očekuje se da će se očitovati.

