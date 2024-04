Dogradonačelnik Splita: 'To što HNS radi je potpuni idiotizam! Siju sjeme mržnje i stvaraju nove huligane'

Hajduk je porazon u kup-utakmici protiv Dinama nastavio loš trend rezultata u posljednje vrijeme. Treća izgubljena utakmica u nizu za splitsku momčad ostala je pomalo u sjeni nereda koji su se dogodili neposredno nakon njenog završetka. Podsjetimo, skupina Hajdukovih navijača sa sjeverne tribine poljudskog stadiona utrčala je u teren te tako iskazala svoju frustraciju nakon novog poraza. Neredi su na samom stadionu, srećom i brzom reakcijom snaga reda brzo suzbijeni, ali kaos se nastavio na splitskim ulicama. Nekoliko je policajaca ozlijeđeno, a pojedinci koji su sudjelovali u kaosu završili su u pritvoru.

Sa sportske strane, povjerenstvo za Hrvatski Kup suspendiralo je stadion u Poljudu do daljnjega, odnosno do donošenja konačne odluke, a nju će obznaniti Disciplinska komisija HNS-a. Hajduku prijeti drakonska financijska kazna, ali i potencijalno zatvaranje Poljuda do kraja sezone. Čeka se odluka koja bi mogla značajnije utjecati na budućnost Hajduka, kojem ni aktualni trenutak nije ništa ljepši.

Na sve što se događalo oko navijača Hajduka posljednjih dana reagirao je splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević. Napao je HNS, spominjao i HDZ, a potez zatvaranja Poljuda nazvao je potpunim idiotizmom. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Nakon 28 odigranih kola HNL je gledalo 782 tisuće gledatelja. Od toga čak 431 tisuća gledala je Hajduka. Na Poljudu 317 tisuća, a u gostima 114 tisuća. Gotovo 56% lige je Hajduk. Suspendirati jedini stadion s publikom i nogometnom atmosferom, bez kojeg HNL ne postoji, nema apsolutno nikakvog smisla. Radi ispada par stotina izgrednika (događaji van stadiona ne mogu biti razlog za kaznu Hajduku) donijeti ovakvu odluku, na štetu ostalih 30 tisuća ljudi je potpuni idiotizam, ali u potpunosti u skladu s licemjernim politikama HNS-a i HDZ-a koji već godinama se ni ne trude rješiti problem huliganizma već svojim odlukama, postupcima i dvostrukim kriterijima siju sjeme mržnje i stvaraju nove huligane.

Pa da podsjetim, kad je na Maksimiru došlo do ozljeđivanja 15 policajaca od čega je jedan izgubio oko, te 6 navijača od čega je jedan propucan, kazna je bila pišljivih 25.000 kuna. Kad je na Rujevici došlo do fizičkog napada na igrače Hajduka na terenu, u dva navrata u istoj utakmici, od strane navijača Rijeke, kazna je bila pišljivih 50.000 kuna. Kad je na identičan način kao na Poljudu prekinuto slavlje Barcelone, na stadionu Espanyola prošle sezone, kažnjeni su isključivo navijači koji su sudjelovali u neredima. Tako to rješava civilizirana Europa.

HNS sad suspendira stadion Poljud do daljnjeg??? Odlukama temeljenim na dvostrukim kriterijima samo nastavljaju hraniti niske strasti, pa će se za par mjeseci ponovo iščuđavati mržnji i nasilju, od kojih najčešće stradaju isključivo nedužni. Al to je i poanta i već davno isprobana formula. Kad im zagusti, pusti ih nek zakuhaju pa organizirajmo Otvoreno na tu temu, jer drugih problema više nemamo.

Nećemo valjda imati Otvoreno na temu Butkovića i Rimac te kako se pozicija ministra koristi za zaposliti pulene notorne Rimac u privatnoj tvrtki koja posluje s državom. Želimo li rješiti probleme u hrvatskom nogometu nulti korak je depolitizacija HNS-a. Bez zdravih temelja nema smisla pričati o fasadi - napisao je Ivošević.