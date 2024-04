HDZ-u 7 mandata, SDP i DP bore se za drugo mjesto

Peta izborna jedinica proširila se zapadno preko Novske do Hrvatske Kostajnice zadržavši u sebi tri slavonske županije – Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku. Upravo ta peta izborna jedinica HDZ-u donosi najbolji rezultat. Naime, da su iduće nedjelje izbori, HDZ-ovu bi koaliciju biralo čak 44,25 posto ispitanika. Za drugo mjesto u ovoj, ljevici nesklonoj izbornoj jedinici, bore se SDP sa 16,50 i Domovinski pokret sa 16 posto glasova.

Borba desnice

Koaliciju Most – Hrvatski suverenisti ojačanu nezavisnim Nikolom Kajkićem bira 9,25 posto ispitanika. Ispod praga su Možemo! (2,75 posto), Fokus-Republika (1,75 posto), HSP (1,5 posto), Socijaldemokrati (0,75 posto) te Radnička fronta (0,25 posto). Neodlučnih ispitanika je sedam posto. Ima li se u vidu da su predsjednici DP-a i Hrvatskih suverenista Ivan Penava i Marijan Pavliček iz Vukovara, može se zaključiti da će u petoj izbornoj biti borba desnice za mandate. Kad je o mandatima riječ, podjela bi na temelju glasova ispitanika HDZ-ovoj koaliciji donijela sedam mandata, SDP-ovoj koaliciji tri, kao i DP-u, a koaliciji Most – Hrvatski suverenisti jedan mandat. Istraživanje je za Večernji list telefonskom metodom na 400 ispitanika, uz eliminaciju izbornih apstinenata, od 29. ožujka do 1. travnja provela agencija "2x1 komunikacije", uz mogućnost pogreške od 4,9 posto.

VIDEO: Ivan Anušić o parlamentarnim izborima

– To je izborna jedinica od Siska do Vukovara iliti po novome "vukovarska Hrvatska", u kojoj su se očekivala čuda od Domovinskog pokreta. Nije malo 16 posto, ali daleko je od presudnog iznosa. Stoga čudi što DP nije išao na zajedničku listu s Mostom i Hrvatskim suverenistima, no očito je ego prevladao, što D'Hondtov sustav jako kažnjava. S druge strane ne čudi nizak postotak za SDP i Možemo!, jer ovo je tipična "desna" izborna jedinica, jedno od uporišta HDZ-a, zajedno s 4., 7., 9. i 10. izbornom jedinicom – kaže analitičar Tonči Tadić. Listu HDZ-a i partnera predvodi Marin Miletić, onu Domovinskog pokreta i Prava i pravde vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, a listu SDP-ove koalicije Predrag Fred Matić. Prvi na listi Mosta – Hrvatskih suverenista je predsjednik HS-a Marijan Pavliček, a na listi Možemo! čelno mjesto pripalo je Miri Anić.

Na listi sindikalist Ribić

Listu Socijaldemokrata i partnera predvodi bivši sindikalist, a sad predstavnik Socijaldemokrata Vilim Ribić. Na izborima 2020. HDZ je sa Zdravkom Marićem kao predvodnikom dobio 47,8 posto glasova i osam mandata, Domovinski pokret Miroslava Škore s Penavom na čelu 19,7 posto i tri mandata, kao i SDP i partneri, s Predragom Fredom Matićem, koji je osvojio 19,2 posto. Most je s 5,7 posto prešao prag, no nije dobio zastupnika.

