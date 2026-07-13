Poliklinika Medikol: 'Dvolična medijska parada Ivane i Sandre je prikriveni napad na privatne poduzetnike u zdravstvu'

Poliklinika Medikol oglasila se priopćenjem nakon što su saborske zastupnice platforme Možemo! Ivana Kekin i Sandra Benčić najavile predaju dokumentacije Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Iz Medikola poručuju kako je riječ o "ponavljajućim, netočnim i zavaravajućim tvrdnjama" te odbacuju optužbe koje im se stavljaju na teret.

'U još jednom u nizu manipulativnih obraćanja javnosti zastupnice Sandra Benčić i Ivana Kekin danas su najavile predaju navodne dokumentacije o Medikolu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Pozivamo zastupnice Benčić i Kekin da hrvatsku javnost poštede političkih predstava i da sve što namjeravaju predati Državnom odvjetništvu odmah i u cijelosti javno objave', kažu iz Medikola.

U priopćenju dalje navode kako platforma Možemo!, prema njihovom mišljenju, bez iznošenja novih činjenica nastavlja iznositi tvrdnje koje se odnose na razdoblje još od 2011. godine. Ističu da, unatoč višegodišnjem interesu nadležnih institucija, tada nisu utvrđene nezakonitosti te smatraju da se iste optužbe danas ponovno iznose bez novih dokaza. Također tvrde kako ih saborska zastupnica Ivana Kekin već mjesecima prikazuje kao glavnog krivca za probleme hrvatskog zdravstvenog sustava, iako je, kako navode, Medikolu iz proračuna HZZO-a godišnje isplaćeno tek 0,297 posto ukupnih sredstava.

Iz Medikola ističu i da posluju već 30 godina u skladu sa zakonom te da uredno ispunjavaju sve ugovorne i zakonske obveze prema svojim javnim partnerima. Dodaju kako su tijekom poslovanja bili predmet različitih nadzora, koji su, prema njihovim navodima, potvrdili da posluju u skladu sa zakonskim, poslovnim i profesionalnim standardima. Dodaju i kako se u političkim raspravama zanemaruje činjenica da su, prema njihovim navodima, tisuće života spašene zahvaljujući PET/CT dijagnostici, koja je u Hrvatskoj postala dostupna u javnom sustavu upravo kroz infrastrukturu Medikola kao privatnog pružatelja zdravstvenih usluga. 'Poliklinika Medikol značajno je doprinijela uspješnim ishodima liječenja karcinoma i pravovremeno omogućila dijagnostiku više od 155.000 pacijenata, bez čekanja i po istoj cijeni za javne i privatne zdravstvene ustanove', navode.

Iz Medikola također poručuju kako platforma Možemo! neopravdano izdvaja upravo njih među privatnim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 'Platforma Možemo! sustavno zastupa tezu da je Medikol odgovoran za probleme hrvatskog zdravstva jer pacijentima pruža ugovorene preglede na uputnicu, pritom u potpunosti zaboravljajući na ostalih 3.222 privatnika u zdravstvu koji su, jednako kao i Medikol, ugovorni partneri HZZO-a', stoji u priopćenju.

Dodaju kako bi, ako je problem privatno pružanje ugovorenih zdravstvenih usluga, isti kriterij trebalo primijeniti na sve privatne pružatelje, a ne samo na jednu polikliniku. U završnom dijelu priopćenja osvrnuli su se i na građanske tužbe koje su podnijeli protiv zastupnice Ivane Kekin. 'Nema sumnje da je ova nova medijska manipulacija odgovor na građanske tužbe koje je Poliklinika Medikol bila prisiljena podnijeti protiv zastupnice platforme Možemo, nakon višemjesečne kampanje protiv Medikola, kojom našem poslovanju i ugledu nanose nemjerljivu štetu', navode.

Dodaju kako smatraju da Ivana Kekin 'manipulativno tvrdi' da je riječ o SLAPP tužbama te odbacuju takve tvrdnje. Priopćenje zaključuju porukom da su 'tek jedna od više od tisuću privatnih poliklinika u Hrvatskoj' te ističu da ostaju usmjereni na skrb za pacijente. 'Ponosni smo na gotovo dva milijuna pacijenata kojima smo pružili skrb u protekla tri desetljeća i na doprinos koji smo dali razvoju sigurne i dostupne dijagnostike. Bez obzira na političke obračune i manipulacije, Medikol ostaje fokusiran na dobrobit pacijenata', zaključili su.