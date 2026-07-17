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TRAGEDIJA TIJEKOM SKOKA

Padobranac poginuo tijekom skoka u Sloveniji: Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi nije mu bilo pomoći

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 18:20

. Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici vatrogasne postrojbe iz Šentvida pri Stični, ekipe hitne medicinske pomoći te policijski službenici.

Teška nesreća sa smrtnim ishodom dogodila se u petak poslijepodne u naselju Šentvid pri Stični, na području slovenske općine Ivančna Gorica. Tijekom skoka iz zrakoplova život je izgubio padobranac, izvijestio je slovenski portal 24ur.com. Prema podacima slovenske Uprave za zaštitu i spašavanje, do nesreće je došlo oko 15.31 sati za vrijeme sportsko-rekreativnih i adrenalinskih aktivnosti.

Za sada još nije poznato što je točno dovelo do tragedije, no prve informacije upućuju na to da je padobranac tijekom skoka imao poteškoća s padobranom. Zbog toga je velikom brzinom pao na tlo i zadobio teške ozljede. Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici vatrogasne postrojbe iz Šentvida pri Stični, ekipe hitne medicinske pomoći te policijski službenici.

Unatoč njihovim naporima i pokušajima reanimacije, ozljede su bile preteške te je padobranac preminuo na mjestu nesreće. O slučaju su obaviještene sve nadležne službe koje provode očevid i prikupljaju informacije kako bi utvrdile točan uzrok i okolnosti ove tragične nesreće, prenosi 24ur.com.
Ključne riječi
Slovenija nesreća padobranac

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