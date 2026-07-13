Vrijeme koalicija kad će veliki pojesti male

Već nekoliko izbornih ciklusa dio političkih stranaka egzistira na političkoj sceni gotovo isključivo zahvaljujući velikodušnosti velikih političkih opcija koje su ih stavile na zajedničke liste. Iako smo tek na poluvremenu mandata treće vlade koju vodi Andrej Plenković, niz malih stranaka već je u žestokoj bitki da si "kupi" još koju godinu života.



Ipak, budući izbori mogli bi ostaviti mnoge razočaranima. Naime, SDP i Možemo, dvije stranke ljevice koji su de facto već u savezu, iako se koalicija formalno planira potpisati tek u listopadu, svoju simbiozu zamišljaju kao ideološki čistu priču. Prevedeno na "zdravoseljački" to znači da sve male stranke koje je najjača oporbena stranka desetljećima stavljala na svoje liste, u nadi da će spriječiti rasipanje glasova od centra nalijevo, ovog puta ne mogu očekivati takvu vrstu pomoći, što znači da će aktualni mandat za neke biti i zadnji parlamentarni, poput GLAS-a, čija je bivša šefica Anka Mrak Taritaš već najavila i da napušta Sabor nakon isteka mandata, a u nezavidnoj situaciji je i stranka Centar, koja se još uvijek trudi preživjeti odlazak Ivice Puljka s čela nakon što je izgubio prošle lokalne izbore u Splitu i povukao se iz političkog života. Izbirljiva ljevica, međutim, jednu iznimku ipak bi napravila. Odnosno, nema ništa protiv da skupe i glasove na koje na idućim izborima može računati Dalija Orešković, koju vide kao pojačanje za Zagreb.