VIDEO Ja premijer? Vidjet ćemo, pa tko je mislio da će Plenković to biti deset godina

Radi se o jednoj lakrdiji kojom se uništava jedna jako ozbiljna tema, rekao bih čak i ključna hrvatska geostrateška tema. Od nečega što se najavljivalo kao viski, izašla je kamilica, a sad ispada da ni kamilica nije dovoljno razvodnila pa joj je dodano još malo laksativa u HDZ-u u stilu Mate Granića da se ne bi oni nekome zamjerili u Bruxellesu. Ovo je jedna smijurija, lakrdija. Sabor je već donio rezoluciju o položaju Hrvata u BiH na inicijativu tadašnjeg zastupnika HDZ-a iz dijaspore Bože Ljubića i sasvim je dovoljno postupati prema toj deklaraciji. Tim je riječima zastupnik stranke Drito Nino Raspudić komentirao dogovor između HDZ-a i DP-a oko teksta rezolucije koja bi trebala zaštititi Hrvate u Bosni i Hercegovini od preglasavanja na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, a koja bi, prema najvama iz vladajuće koalicije u parlamentu trebala biti izglasana do srijede.

Istaknuo je kao problem i što se premijerov suradnik Zvonimir Frka Petešić sada "pere" jer su sa sastanaka, preko DP-ovaca, "iscurile" neke njegove, kazao je, skandalozne izjave za koje je moguće da postoje i tonski zapisi i da je se vidi da HDZ pod Plenkovićem neće učiniti ništa po pitanju jednakopravnosti Hrvata u BiH. - Sve će se svoditi na materijalnu pomoć, ali oni nikakvu konkretnu političku potporu neće dati, a razlog je očito taj što su nečije karijerne ambicije vezane za Bruxelles i za europsku politiku koja de facto podržava ovu građansku opciju na kojoj parazitira bošnjački nacionalizam-kazao je Raspudić.

Obzirom da rezolucija izrijekom zagovara reformu izbornog sustava koja bi osigurala treću izbornu jedinicu za Hrvate u Bosni i Hercegovini Raspudić je upitan i bi li, ako bi to prihvatila bošnjačka strana, bio kraj priče o trećem entitetu. Kazao je da ne vidi zašto bi bošnjačka strana prihvatila nešto što im je servirala međunarodna zajednica nametnutim odlukama visokih predstavnika. - Zašto bi oni pristali na uzmak? Dakle, očito Plenković smatra Hrvate u BiH i Hrvate u Hrvatskoj maloumnima kada kaže da se trebaju sami dogovoriti. Pa zašto ne kaže Ukrajincima da se dogovore sami sa Rusima, nego ih podupire-kazao je.

Rješenje vidi u tomu da se Hrvatska se počne ponašati kao punopravna članica Europske unije i NATO pakta, da počne vršiti pritisak i da počne koristiti svoje saveznike. - Mi smo imali tu situaciju da je Hrvatska donijela važnu geostratešku odluku da kupi francuske zrakoplove Rafale, a ne američke. Macron je došao u Zagreb. Potpisano je nekakvo strateško savezništvo. Nekoliko tjedana nakon toga francuski veleposlanik u Sarajevu, zajedno sa njemačkim i još par njih, piše otvoreno pismo visokom predstavniku Schmidtu, gdje ga upozoravaju da slučajno ne bi izmijenio izborni zakon u korist Hrvata, pa da mu Francuska nije saveznik. Dakle, i Francuska i Njemačka u Bosni i Hercegovini vodi antihrvatsku politiku i to je jasno-smatra Raspudić. Ne vidi da će se situacija do listopada, kada se u BiH održavaju novi izbori, išta promijeniti te naglašava kako politička sudbina Hrvata u BiH ovisi i o tome kakvi su međusobni odnosi između bošnjačkih stranaka i mogu li se oni složiti da potpuno formiraju vlast bez Hrvata ili ne.

- Hrvati u Bosni i Hercegovini u svemu tome nisu imali nikakvu konkretnu političku potporu Republike Hrvatske. Dugo godina se to opravdavalo time da je Hrvatska prolazila taj mukotrpni pristupni put u Europskoj uniji, pa je morala biti manja od makova zrna. Ali danas, kad je Hrvatska punopravna članica, ponovit ću i Europskoj uniji i NATO paktu. Ja ne vidim nikakav razlog da se ne počne ponašati kao suverena država koja brani svoj narod. To je i ustavna obveza-kazao je. Na pitanje na koji bi točno način sada trebala Hrvatska djelovati da se u desetom mjesecu izabere hrvatski član Predsjedništva kojeg žele Hrvati u BiH kazao je da prvo trebaju i službeno proglasiti Željka Komšića personom non grata koji je izravno, kaže, antihrvatski djelovao.

- Pa Pelješkog mosta ne bi bilo da se nismo doveli u situaciju tadašnji srpski član Predsjedništva Milorad Dodik uloži veto na odluku dva bošnjačka predstavnika u Predsjedništvu, Džaferovića i Komšića, koji su htjeli podnijeti tužbu Europskom sudu da se zaustavi izgradnja Pelješkog mosta. Pa ljudi su to zaboravili-kazao je Raspudić. Kazao je da bi trebali vidjeti sa našim francuskim saveznicima što radi njihov veleposlanik u Sarajevu i da se vidi i sa Velikom Britanijom kako njihov veleposlanik u Sarajevu može izjaviti da treba ukinuti konstitutivne narode.

- Ključ je izborni zakon. Oni koji su ga promijenili mogu ga i vratiti na postavke kakve su bile u Washingtonu i Daytonu, ali tu treba raditi sa tim našim takozvanim saveznicima, a oni dokazivo provode antihrvatsku politiku u BiH, a tu mislim i na Francuze i na Njemačku-poručio je Raspudić koji je za Domovinski pokret kazao da je podvio rep kao puno puta do sada. A za primjer je naveo obećanje DP-a da će zabraniti komunističke simbole i znakovlje o čemu su odjednom prestali govoriti.

- DP ne postoji kao politički subjekt. To je bio jedan poslovni pothvat Marija Radića. Dio očito vezan za duboki HDZ ga je izvarao, formirali su tu vlas bez njega i njegovog dijela i životariti će do kraja ovog izbornog ciklusa. Pa to su ljudi koji su pred izbore stavili jumbo plakate u Vukovaru u kojem tvrde da se Plenković radovao padu Vukovara. Pa nema većeg kritičara Andreja Plenkovića od mene, a nikad mi ne bi palo na pamet da se, ne samo on, nego bilo koji drugi Hrvat radovao padu Vukovara-kazao je. Za sumnje koje je na društvenim mrežama iznio premijerov predstojnik ureda Frka Petešić da je sniman na službenim sastancima u Ministarstvu vanjskih poslova na kojima se dogovorao tekst rezolucije i vidi li tu kazneno djelo Raspudić je kako mu je zanimljivo da je Frka Petešić rekao da nije baš tako rekao, a onda dodao da, ako postoji snimka, da je to kazneno djelo.To znači, smatra Raspudić, da je i rekao što je izašlo van. Za činjenicu da netko nekoga neovlašteno snima kaže da posla po zakonu ima i za policiju, ali da je problem koji Frka Petešić ima i Plenković nakon svega je drugi.

Za prijepore između dva politička brda oko slanja, odnosno neslanja vojnika na mimohod u Pariz kazao je da opet svjedočimo onome što smo gledali neposredno pred izbore kada je Milanović najavio avanturu da će on nositi listu SDP – a, a na kraju nije dao ni ostavku ni izašao na izbore već je samo učinio jednu političku štetu jer je opet sve sveo na takozvani duopol HDZ-SDP. - Sada se opet pokušava polarizirati situacija da si ili za Plenkovića ili za Milanovića. Obojica su u krivu i obojica čine štetu za državu i truju društvo i stvaraju podjele u vojsci. Žao mi je što Kundid nije imao snage kazati da nije u redu što se radi s vojskom i dati ostavku. Pa otiđi u penziju, imat ćeš dobru vojnu mirovinu. Učinio bi veliku stvar za Hrvatsku da je tako nešto napravio-kazao je.

Na pitanje je li hrvatska vojska trebala ići u Pariz Raspudić nije dao direktan odgovor. Rekao je da to treba pitati one koji imaju odgovornost i koji obnašaju vlast i da neće zauzimati stranu navijača. Dodao je kako mu je zanimljivo da, do se odvijaju ti procesi podjela, odjednom Milanovićeva kandidatkinja za Vrhovni sud valja iako je, kaže, kompromitirala sudsku radnju.

Na ponovljeno pitanje da se izjasni bi li on slao hrvatsku vojsku u Pariz ili ne kazao je da neka ga se stavi u poziciju da donosi tu odluku pa da će se onda izjašnjavati o tome. - Smatram da Hrvatska treba postupati saveznički prema onome tko nam je doista saveznik. Ali više se ne zna tko pije, a tko plaća tko je za nas, tko je protiv nas. Naveo sam vrlo konkretne primjere antihrvatskog djelovanja Francuske u Sarajevu-kazao je.

Upitan kako komentira činjenicu da dan prije mimohoda Macron okuplja zemlje članice tzv. Koalicije voljnih i što bi se moglo dogoditi na tom okupljanju kazao je da je Hrvatska članica NATO pakta i ono jedino što nas obvezuje je NATO pakta i da para-NATO strukture koje stvara dio zemalja unutar Europske unije nije dio paketa koji smo potpisali.

- Očito je stvarni cilj davanje nekakve težine pokušaju stvaranja paralelne vojne strukture unutar Europske unije koja bi bila pandan pretjeranoj ovisnosti NATO- a o SAD-u. Moja je procjena da se ništa tu još radikalno neće događati i da će oni čekati što će se događati u SAD-u. Ali Hrvatska tu ne treba ići u prve i druge treće redove, nego treba gledati isključivo svoje interese-poručio je.

Govorio je i o opciji prijevremenih izbora. Ne vidi da će se oni dogoditi osim ukoliko vladajućima, kaže, kola drastično ne krenu nizbrdo jer ne bi se, drži, da idu izbori, HDZ ovako izravno suprotstavljao nekoliko stotina tisuća- malih iznajmljivača i obrtnika i njihovih obitelji, a koji su pogođenih tzv. antiinflacijskim mjerama.

- Oni imaju ogroman problem kako pokrpati proračun za sljedeću godinu. I uz ovakav rast BDP- a i uz inflaciju koja puni proračun i uz dotok europskog novca za oporavak i otpornost, oni su uspjeli dovesti se na rub financijske provalije. I vjerojatno zato su panično krenuli prema iznajmljivačima i obrtnicima, ali sutra će na red doći i drugi. Slikovito rečeno, Plenković je doživio financijski brodolom. Uspio je ispasti s broda u more, dok je još more mirno, a oluja tek dolazi. Dakle, čeka nas teška slijedeća godina i vjerojatno još teža, ona druga iza nje izborna-kazao je. Na pitanje vidi li i Milanovića na tim izbrima unatoč tomu što je takvu ideju demantirao rekao je da nije tu da bude njegov psihoanalitičar ni da prognozira njegovu političku budućnost.

- Ne znam za njega, ali ja ću izaći na te izbore jer je Hrvatska u velikom problemu i jer ne smijemo dopustiti da nas se opet svede na izbor između jednih i drugih-poručio je i dodao kako u stranci Drito smatraju da Hrvatskoj treba nešto potpuno drugačije. Svjestan je da ih čeka težak terenski rad u sljedećih pola godine i stvaranje organizacija diljem Hrvatske i nuđenje alternative.

Na pitanje što ukoliko baš Drito bude "jezičac na vagi"nakon idućih izbora, stranka koja može odlučiti tko će imati vladajuću većinu rekao je da jezičac na vagi sigurno neće biti. No čak i da se teoretski tako stvari odviju, nastavio je, ne bi, kaže, išli "na situaciju tipa Orešković, da se traži alibi u tom smislu".Promjena je ono što, dodao je, zanima njegovu stranku i planiraju imati vrlo konkretne programe i reforme.

- Najbolje bi bilo da jedni i drugi podrže premijera ili premijerku iz stranke Drito -kazao je na pitanje znači li to da bi, ako Hajdaš Dončić ili Andrej Plenković pristanu na promjene koje uvjetuje Drito, ušli s njima u većinu, a na dodatno pitanje je li on u toj situaciji spreman biti kandidat za premijera stranke Drito Raspudić je odgovorio protupitanjem: "Tko je mislio da će Andrej Plenković, nekakav mladi birokrat iz Ministarstva vanjskih koji je za skutom Jadranke Kosor išao na unutarstranačke izbore u HDZ u i završio zadnji biti deset godina premijer".