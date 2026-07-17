Ciklosporijaza, parazitarna bolest koju se dobiva unosom kontaminirane hrane ili pića, proširila se na 32 američke savezne države i zarazila gotovo 7000 ljudi, a sumnja se da bi izvor mogli biti salata i luk iz lanca brze hrane Taco Bella. Simptomi bolesti uključuju proljev, gubitak težine, grčeve i vrućicu. Iako je rijetko smrtonosna, bolest je dovela do više od 140 hospitalizacija, navodi The Telegraph.

"Ne znamo što je izvor, što je razlog zašto se nastavila širiti na toliko ljudi. Bez izvora ne znamo kako je suzbiti", istaknuo je liječnik dr. Omer Awan. Naime, izvor je teško točno utvrditi s obzirom na to da se simptomi ciklosporijaze mogu pojaviti između dva i četrnaest dana nakon kontaminacije.

Za veliki broj slučajeva okrivljuju se i američki čelnik Donald Trump te njegova administracija, čije su zdravstvene politike uključivale rezove u sustavima namijenjenima praćenju zaraza. Stručnjaci za javno zdravstvo i demokrati tvrde da su napori za suzbijanje izbijanja bolesti ometeni opsežnim rezovima i masovnim otpuštanjima koje je proveo Robert F. Kennedy Jr., Trumpov ministar zdravstva.

Mreža aktivnog nadzora bolesti koje se prenose hranom (FoodNet) prestala je u srpnju prošle godine pratiti šest od osam patogena koji se prenose hranom. U internom memorandumu osoblju, rezovi u financiranju izravno su okrivljeni za drastično smanjenje programa. Senator Mark Warner, demokrat iz Virginije, rekao je: "Prošle godine RFK Jr. u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) smanjio je praćenje ciklospore usred drastičnih rezova u financiranju – sada tisuće Amerikanaca osjećaju užasne posljedice ovog parazita. Napadi ove administracije na javno zdravstvo čine nas manje sigurnima i manje zdravima."

Dr. Kalmia Kniel sa Sveučilišta Delaware rekla je da Trumpovu administraciju nije moguće izravno okriviti za širenje izbijanja infekcije, no kako postoje jasne posljedice nedostatka aktivnog nadzora. "Bez FoodNeta nema aktivnog nadzora diljem cijelih Sjedinjenih Država", navela je.

Grace Davis, glasnogovornica Ministarstva zdravstva, rekla je da američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) blisko surađuje s CDC-om i državnim te lokalnim partnerima na istrazi izbijanja. "Da budemo jasni, praćenje ciklospore nikada nije prestalo. CDC aktivno surađuje sa zdravstvenim odjelima u svih 50 država na prikupljanju podataka“, rekla je.