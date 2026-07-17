Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PARAZITARNA BOLEST

SAD-om hara epidemija, tisuće su već pogođene: 'Osjećaju užasne posljedice ovog parazita'

U.S. President Donald Trump travels to Pennsylvania for Pennsylvania Defense and Innovation Summit
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
17.07.2026.
u 07:37

Dr. Kalmia Kniel sa Sveučilišta Delaware rekla je da administraciju Donalda Trump nije moguće izravno okriviti za širenje izbijanja infekcije, no kako postoje jasne posljedice nedostatka aktivnog nadzora

Ciklosporijaza, parazitarna bolest koju se dobiva unosom kontaminirane hrane ili pića, proširila se na 32 američke savezne države i zarazila gotovo 7000 ljudi, a sumnja se da bi izvor mogli biti salata i luk iz lanca brze hrane Taco Bella. Simptomi bolesti uključuju proljev, gubitak težine, grčeve i vrućicu. Iako je rijetko smrtonosna, bolest je dovela do više od 140 hospitalizacija, navodi The Telegraph

"Ne znamo što je izvor, što je razlog zašto se nastavila širiti na toliko ljudi. Bez izvora ne znamo kako je suzbiti", istaknuo je liječnik dr. Omer Awan. Naime, izvor je teško točno utvrditi s obzirom na to da se simptomi ciklosporijaze mogu pojaviti između dva i četrnaest dana nakon kontaminacije.  

Za veliki broj slučajeva okrivljuju se i američki čelnik Donald Trump te njegova administracija, čije su zdravstvene politike uključivale rezove u sustavima namijenjenima praćenju zaraza. Stručnjaci za javno zdravstvo i demokrati tvrde da su napori za suzbijanje izbijanja bolesti ometeni opsežnim rezovima i masovnim otpuštanjima koje je proveo Robert F. Kennedy Jr., Trumpov ministar zdravstva.

Mreža aktivnog nadzora bolesti koje se prenose hranom (FoodNet) prestala je u srpnju prošle godine pratiti šest od osam patogena koji se prenose hranom. U internom memorandumu osoblju, rezovi u financiranju izravno su okrivljeni za drastično smanjenje programa. Senator Mark Warner, demokrat iz Virginije, rekao je: "Prošle godine RFK Jr. u Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) smanjio je praćenje ciklospore usred drastičnih rezova u financiranju – sada tisuće Amerikanaca osjećaju užasne posljedice ovog parazita. Napadi ove administracije na javno zdravstvo čine nas manje sigurnima i manje zdravima."

Dr. Kalmia Kniel sa Sveučilišta Delaware rekla je da Trumpovu administraciju nije moguće izravno okriviti za širenje izbijanja infekcije, no kako postoje jasne posljedice nedostatka aktivnog nadzora. "Bez FoodNeta nema aktivnog nadzora diljem cijelih Sjedinjenih Država", navela je. 

Grace Davis, glasnogovornica Ministarstva zdravstva, rekla je da američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) blisko surađuje s CDC-om i državnim te lokalnim partnerima na istrazi izbijanja. "Da budemo jasni, praćenje ciklospore nikada nije prestalo. CDC aktivno surađuje sa zdravstvenim odjelima u svih 50 država na prikupljanju podataka“, rekla je.

FOTO Objavljena ljestvica najmoćnijih vojski svijeta: Amerika je nedodirljiva, a jedna zemlja na listi posebno iznenađuje
U.S. President Donald Trump travels to Pennsylvania for Pennsylvania Defense and Innovation Summit
1/17
Ključne riječi
bolest Robert F. Kennedy Jr. Donald Trump SAD ciklosporijaza

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar AFUERA
AFUERA
08:12 17.07.2026.

normalna pojava,i ja dobijem proljev kad vidim nase politicare

BU
BUDAK
08:52 17.07.2026.

Pustite vi SAD, lako će oni namaknuti sredstva od nas, vi više brinite o našim parazitima i trutovima od lijeve strane sabornice do Pantofčaka!!!

HO
homofobic
08:42 17.07.2026.

Ciklosporioza - nezgodna zaraza ali postoji daleko opasnija jer je ireversibilno smrtonosna i uzrokuju je neskolovani ignoramusi koji vjeruju u religije klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

German city of Erfurt hosts far-right AfD party congress
9
STRAVIČNI DETALJI

Hrvat (16) koji je izbo djevojčice pisao je 'manifest mržnje': Veličao masakre i planirao livestream pokolja

Njemačku je ovog tjedna potresao napad u gimnaziji u bavarskom gradu Schongau, gdje je 16-godišnji bivši učenik škole nožem napao dvije 13-godišnje djevojčice. Obje su zadobile teške ozljede, ali više nisu životno ugrožene. Osumnjičenik je odmah uhićen te se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje na dva kaznena djela pokušaja ubojstva. Policija je nakon napada zaplijenila nož, pištolj i streljivo, a istraga je u međuvremenu otkrila moguće poveznice s ekstremističkim internetskim sadržajem i veličanjem školskih masakara.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!