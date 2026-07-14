Što je spin, Milanovićev izborni angažman ili da se SDP odmiče od njega?

Tomislav Tomašević našao je baš jak argument kako bi ukazao na besmislenost novinarskog pitanja o tome što će Možemo ako se Milanović ipak odluči kandidirati u koaliciji sa SDP-om. "Čovjek vam demantira spin i sad me vi opet pitate što ako? Mi se ne bavimo takvim stvarima", uzvratio je, očito držeći da to što je Milanović u Ankari rekao kako je nemoguće da se ponovno kandidira na parlamentarnim izborima, politička besa uklesana u kamen. Naravno da u Možemo nisu takvi politički naivci koji tu mogućnost ne razmatraju u političkim kalkulacijama. Zar je moguće da Tomašević vjeruje na riječ našem najnepredvidljivijem političaru!? Kao predsjednik RH gazio je Ustav i zakone, zašto ne bi pogazio i svoju riječ. Doduše i neki su mediji zaključili kako je to kraj priče i da je nemoguće da se Milanović koji se toliko puta oko koječega predomišljao, opet predomisli. Iako je to u prirodi politike. Koliko su puta mediji izvlačili teze HDZ-ovaca dok su bili u oporbi, oprečne politici koju vode na vlasti, ili kako je SDP na vlasti zastupao stavove kojima se sada opiru, pa i ovih dana kad je riječ o zapovijedanju vojskom.
Zastupnici Možemo glasali su protiv, a SDP-a za Anušićevo izvješće o obrani. Ako to nije u funkciji spina o odmaku SDP-a od Milanovića, kako će funkcionirati koalicija sa suprotnim stavovima i o tako važnom pitanju
Komentara 7
Kad se oslobode mediji,kad se obavještajna služba vrati na profesionalni put,kad HV budu vodili časnici ,a ne oficiri ,dotični drug će biti ili na Ugljanu ili iza rešetaka.
Kriminalac je odavno trebao biti iza brave.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Poznata Hrvatica danas prodaje voće na štandu: 'Od Zagreba sam otkupila stan, ali onda su krenuli problemi...'
Napetosti uz hrvatsku granicu, mještani blokirali cestu: 'Ne preostaje nam ništa drugo'
Poznato tko će činiti stručni stožer Slavena Bilića: Jedan kandidat otpao
Želite prijaviti greške?
SDP i Možemo na idućim izborima ne računaju na njih: Ipak, jednu iznimku bi mogli napraviti
Ovo je Kustićev hod po rubu, postavljanje Bilića je veliki rizik predsjednika HNS-a
Strateško buđenje: Pariz šalje poruku o novoj europskoj sigurnosti
Zbog eksplozija skladišta oružja kod Kijeva otpuštena dva direktora državnih tvrtki
Još iz kategorije
Hrvatski sabor danas na ispitu odgovornosti prema Hrvatima u BiH
Bez snažnog i legitimnog Doma naroda Hrvati bi izgubili najvažniji institucionalni oslonac svoje ravnopravnosti, a time i stvarnu političku zaštitu. Najvažniji pomaci posljednjih godina nisu ostvareni velikim riječima, nego tihom diplomacijom
Suprotno od onoga što bi se htjelo: velikohrvatska (kao čistohrvatska) ideja vodi u malohrvatsku kulturu
Nacionalizam je odlučio rebrendirati Baniju (s Kordunom je teže, pa se zato uglavnom ne spominje), ako ne i izbrisati je iz kolektivne memorije
Što će biti ako Zalužni doista postane ukrajinski Eisenhower
U kolumni koju je napisao za londonski The Telegraph Valerij Zalužni napisao je i rečenicu koja signalizira što bi se moglo dogoditi ako doista izađe na izbore i pobijedi Volodimira Zelenskog
Dvostruki kriteriji s Pantovčaka razaraju ionako krhko povjerenje građana
Ovdje se ne radi o pravnoj praznini, već o čistom nedostatku političke volje i kroničnom strahu od otvaranja Pandorine kutije obavještajnog podzemlja
Bez hrvatskog glasa nema pomaka u pregovorima o proširenju EU
Hrvatska je i prije 19 mjeseci bila jedina država članica koja nije bila spremna podržati zatvaranje Poglavlja 31 s Podgoricom
Razotkrivanje u Ankari i Trumpovo prihvaćanje nove realnosti
Europljani se pripremaju za "život bez Amerike" i već su pokrenuli mehanizme za uspostavu obrambene, tehnološke i financijske neovisnosti, svjesni da se Trumpu više ne može vjerovati
Zašto HAVC s milijun eura maže vrat 'Svadbi 2', a neće pomoći filmu 'Vukovar'?
Hrvatsko-srpska 'Svadba' zaradila je oko 14 milijuna eura, debela je to guska, a Sedlarov 'Vukovar' dobio je tek 6 tisuća eura da 'popravi' scenarij!? Kakva je to poruka?
Priručnik za političare: budi Cezar, glumi Asterixa
Najveća inovacija suvremenog desnog populizma: status žrtve pretvoren je u jedan od najkorisnijih i najučinkovitijih političkih resursa
Dobitnici NATO-ova summita: Turska, Ukrajina, NATO-ov Infantino, sâm Trump. Među gubitnicima: Rusija, Izrael, Grčka… Hrvatska i tu i tamo
Gorko-slatko 'sljubljivanje' saveznika u Ankari
Problem Milanovića i većeg djela lijeve oporbe je u tome što oni i nemaju nikakvu strategiju pa mogu mijenjati stavove svaki dan jer tu nema nikakvog planskom cilja ili projekta. Sve je to jedna velika masa besmisla u kojoj nikoo ne zna kuda i kako. Jedino vezivno sredstvo većine te lijeve bučne mase je jugonostalgija i balkanski regionalizam, sve drugo je za njih mrak.