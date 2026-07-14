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Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Što je spin, Milanovićev izborni angažman ili da se SDP odmiče od njega?

14.07.2026. u 08:27

Zastupnici Možemo glasali su protiv, a SDP-a za Anušićevo izvješće o obrani. Ako to nije u funkciji spina o odmaku SDP-a od Milanovića, kako će funkcionirati koalicija sa suprotnim stavovima i o tako važnom pitanju

Tomislav Tomašević našao je baš jak argument kako bi ukazao na besmislenost novinarskog pitanja o tome što će Možemo ako se Milanović ipak odluči kandidirati u koaliciji sa SDP-om. "Čovjek vam demantira spin i sad me vi opet pitate što ako? Mi se ne bavimo takvim stvarima", uzvratio je, očito držeći da to što je Milanović u Ankari rekao kako je nemoguće da se ponovno kandidira na parlamentarnim izborima, politička besa uklesana u kamen. Naravno da u Možemo nisu takvi politički naivci koji tu mogućnost ne razmatraju u političkim kalkulacijama. Zar je moguće da Tomašević vjeruje na riječ našem najnepredvidljivijem političaru!? Kao predsjednik RH gazio je Ustav i zakone, zašto ne bi pogazio i svoju riječ. Doduše i neki su mediji zaključili kako je to kraj priče i da je nemoguće da se Milanović koji se toliko puta oko koječega predomišljao, opet predomisli. Iako je to u prirodi politike. Koliko su puta mediji izvlačili teze HDZ-ovaca dok su bili u oporbi, oprečne politici koju vode na vlasti, ili kako je SDP na vlasti zastupao stavove kojima se sada opiru, pa i ovih dana kad je riječ o zapovijedanju vojskom.

Ključne riječi
Možemo! HDZ SDP Andrej Plenković Zoran Milanović Tomislav Tomašević

Komentara 7

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Avatar KRALJ-TOMISLAV
KRALJ-TOMISLAV
09:36 14.07.2026.

Problem Milanovića i većeg djela lijeve oporbe je u tome što oni i nemaju nikakvu strategiju pa mogu mijenjati stavove svaki dan jer tu nema nikakvog planskom cilja ili projekta. Sve je to jedna velika masa besmisla u kojoj nikoo ne zna kuda i kako. Jedino vezivno sredstvo većine te lijeve bučne mase je jugonostalgija i balkanski regionalizam, sve drugo je za njih mrak.

MO
MOSAD
09:24 14.07.2026.

Kad se oslobode mediji,kad se obavještajna služba vrati na profesionalni put,kad HV budu vodili časnici ,a ne oficiri ,dotični drug će biti ili na Ugljanu ili iza rešetaka.

TA
Talleyard
08:40 14.07.2026.

Kriminalac je odavno trebao biti iza brave.

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