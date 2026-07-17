Dalija Orešković o Saboru, Hrvatima u BiH, ustašizaciji i izborima

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je saborska zastupnica i predsjednica stranke DOSIP Dalija Orešković s kojom urednik Igor Bobić razgovara o završetku još jedne parlamentarne sezone i aktualnoj političkoj situaciji.

Zašto je jedna od najaktivnijih zastupnica u Hrvatskom saboru? Je li godišnji odmor od dva mjeseca zbog ustavne stanke predug? Zašto je jedina bila protiv Rezolucije o Hrvatima u BiH? Kako se nosi s prijetnjama njoj i njezinoj obitelji? Misli li i dalje da je vlast HDZ-a i DP-a proustaška? Misli li da će izbori biti redovni ili prijevremeni? Hoće li se Zoran Milanović na njima kandidirati i bi li ga ponovno podržala? Hoće li na izbore sama ili sa SDP-om? Kakav bi premijer bio Siniša Hajdaš Dončić i vidi li se u njegovoj Vladi?