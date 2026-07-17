Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PETAK 20H

Dalija Orešković o Saboru, Hrvatima u BiH, ustašizaciji i izborima

VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 07:10

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 17. srpnja u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista

Gošća podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a je saborska zastupnica i predsjednica stranke DOSIP Dalija Orešković s kojom urednik Igor Bobić razgovara o završetku još jedne parlamentarne sezone i aktualnoj političkoj situaciji.

Zašto je jedna od najaktivnijih zastupnica u Hrvatskom saboru? Je li godišnji odmor od dva mjeseca zbog ustavne stanke predug? Zašto je jedina bila protiv Rezolucije o Hrvatima u BiH? Kako se nosi s prijetnjama njoj i njezinoj obitelji? Misli li i dalje da je vlast HDZ-a i DP-a proustaška? Misli li da će izbori biti redovni ili prijevremeni? Hoće li se Zoran Milanović na njima kandidirati i bi li ga ponovno podržala? Hoće li na izbore sama ili sa SDP-om? Kakav bi premijer bio Siniša Hajdaš Dončić i vidi li se u njegovoj Vladi?  

Ključne riječi
Bobu bob! By Igor Bobić Igor Bobić Dalija Orešković

Komentara 2

Pogledaj Sve
BU
BUDAK
08:50 17.07.2026.

Koliko je meni poznato djelatnici NPB Popovača nemaju kolektivni godišnji odmor???

BU
BUDAK
08:48 17.07.2026.

Mene više zanima tko tim likovima i iz kojih stavki kampanjskih ili gradskih proračuna sipaju te silne milione za TV i radio emisije??? svaki dan na N1 ili HTV4.program gdje za neke likove ne znaš jesu li gosti ili voditelji???

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!