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PETAK 20H

Bivši veleposlanik RH u SAD-u Miomir Žužul gost je nove epizode podcasta Bobu bob!

VL
Autor
Igor Bobić
09.07.2026.
u 15:01

Više doznajte u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a u petak, 10. srpnja u 20 h na platformama YouTube i Spotify te na društvenim mrežama Večernjeg lista.

Gost podcast Bobu Bob! Večernji TV-a je bivši ministar vanjskih poslova i veleposlanik RH u SAD-u Miomir Žužul s kojim urednik Igor Bobić razgovara o novim napadima SAD-a na Iran, Donaldu Trumpu, ratu u Ukrajini, budućnosti BiH i hrvatskoj diplomaciji. 

Što za postizanje konačnog sporazuma znači kršenje primirje između Irana i SAD-a? Tko je pobjednik,a tko gubitnik u tom sukobu? Kako će se sve odraziti na američke međuizbore i je li Trumpa među republikancima i dalje nedodirljv?  Je li prošla opasnost od izlaska SAD-a iz NATO-a? Jesu li odnosi SAD-a i saveznika nepovratno narušeni i hoće li stvari više ikada biti iste? Je li Koalicija voljnih konkurencija NATO-u i treba li Hrvatska biti dio te inicijative, kao što želi Vlada, ili ne, kao što tvrdi predsjednik Milanović? Može li biti mira u Ukrajini bez teritorijalnih ustupaka Rusiji? Može li  Daytonski sporazum biti pouka za završetak rata u Ukrajini? Kako BiH učiniti funkcionalnom državom? Je li  prizivanje trećeg entiteta  znak teritorijalnih pretenzija Hrvatske prema BiH? Kako odblokirati imenovanja u hrvatskoj diplomaciji i što bi poručio premijeru Plenkoviću i predsjedniku Milanoviću? 

Ključne riječi
Bobu bob! By Igor Bobić

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