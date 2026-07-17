Dok se protiv njega vodi postupak zbog bludničenja nad studenticom, Dominik Vuletić završio u Remetincu jer se opet sumnjiči za seksualno uznemiravanje studentice

Dominik Vuletić, profesor na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu nedavno je završio u Remetincu jer ga se sumnjiči za seksualno uznemiravanje studentice. Jednomjesečni istražni zatvor mu je određen zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Ovo posljednje, odnosi se na činjenicu, da je Vuletić, koji je prije nekoliko godina bio politički aktivan te je bio nositelj liste Živog zida u III. izbornoj jedinici, zbog sličnih sumnji već jednom bio uhićen. Konkretnije, u lipnju 2020. je bio uhićen zbog sumnje da je bludničio nad jednom studenticom Ekonomskog fakulteta. U to je vrijeme Vuletić bio docent, policija ga je kazneno prijavila jer se sumnjičio da je navedeno djelo počinio 17. lipnja 2020. na štetu 20-godišnje studentice, koja ga je prijavila jer joj je, kako je navodila, slao neprimjerene poruke te ju je dirao po tijelu. On je nakon toga ispitan na tužiteljstvu koje tada za njega nije tražilo određivanje istražnog zatvora, već su mu bile izrečene mjere opreza kojima mu je bilo zabranjeno da se približava žrtvi i da s njom kontaktira.

U to vrijeme Vuletić je tvrdio da je riječ o lažnim optužbama te da će poduzeti sve što treba da bi zaštitio svoj ugled, a u međuvremenu 31. listopada 2022. OKDO Zagreb protiv njega je zbog tih optužbi podiglo optužnicu i taj se kazneni postupak protiv Vuletića još vodi. Da je tome tako potvrdio je OKDO Zagreb, koji je potvrdio i da je Vuletić, opet prijavljen zbog sumnji da je počinio bludne radnje. Što očito znači da je sve ovo vrijeme, normalno radio na Ekonomskom fakultetu. Iz OKDO Zagreb su vezano za novi slučaj protiv Vuletića, kazali da je "14. srpnja 2026. otvoreno istraživanje zbog kaznenog djela spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavak 1. Kaznenog zakona, koje je u tijeku". Što se tiče drugog postupka, naveli su da je "31. listopada 2022. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu pred Općinskim kaznenim sudom u Zagrebu zbog kaznenog djela bludne radnje iz članka 155. stavak 2. Kaznenog zakona". Naveli su i da je za sva druga pitanja o tom postupku nadležan sud, jer je postupak u fazi sudske rasprave.