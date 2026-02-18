Ispovijest bake koja brine za šestero unučadi: 'Volim ih beskrajno, ali izgorjet ću'

Jedna 57-godišnja baka, koja svakodnevno brine o šestero unučadi, podijelila je svoju iskrenu životnu priču i otkrila kako izgleda njezina svakodnevica, daleko od planova koje je nekad imala za godine u kojima se trenutno nalazi. 'Uvijek sam vjerovala da ću u ovoj fazi života putovati na destinacije o kojima sam sanjala, uređivati vrt i napokon napisati roman za koji sam znala da postoji u meni. Umjesto toga, moji dani prolaze u brisanju dječjih nosova i čišćenju svake moguće površine, dok istodobno pazim na sve, od lijekova do glazbenih instrumenata', ispričala je, prenosi AOL.

Danas ona i suprug žive s odraslom kćeri i njezino šestero djece, a najveći dio brige o kućanstvu i djeci pao je upravo na njezina leđa dok kći i suprug rade. 'Jednog dana, dok je moja kći odrađivala pet sati prekovremenog rada, a ja već deseti sat pokušavala držati pod kontrolom dječje ispade i nered, shvatila sam da više nisam ona opuštena baka koja se smije i govori kako sve brzo prođe. Postala sam osoba koja sve drži na okupu i ako se nešto ne promijeni, izgorjet ću', priznala je.

Njezina jutra počinju vrlo rano, najčešće već u šest sati. Kći prije posla odvede najstarije dijete na autobus, dok ona ostaje zadužena za preostalih petero. Nakon što se spremi, izvede i nahrani psa, priprema unuka za školu. U međuvremenu se bude i najmlađi, što znači mijenjanje pelena, odijevanje i hranjenje, dok starija djeca moraju biti spremna i na vrijeme izaći iz kuće.

'U tom kaosu uspijem popiti kavu i nešto pojesti prije nego što dan nastavi svojim tempom. No kad četrnaestogodišnjak izgubi slušalice, pas počne lajati zbog rane dostave, a najmlađe dijete se probudi, čini mi se da neću izdržati do večeri. A tada posao ne prestaje, samo prelazi u drugi dio dana', opisuje baka.

Ističe kako svoju obitelj voli bezuvjetno, ali priznaje da je teret velik. 'Za svakoga od njih dala bih život. No ponekad osjećam krivnju jer tugujem za verzijom srednjih godina kakvu sam zamišljala. Ne zato što su oni teret, nego zato što ponekad poželim miran dom kakav sam nekad imala', iskreno kaže.

Kako bi sačuvala vlastitu snagu, odlučila je promijeniti neke navike. Uvela je čvršći raspored i nastoji završiti obveze do 21 sat kako bi imala barem malo vremena za sebe.' Taj dodatni odmor omogućio mi je da se budim ranije i imam barem pola sata tišine prije nego što svi ustanu. To mi pomaže započeti dan smirenije', kaže.

Počela je primjenjivati i savjet koji često daje djeci, a to je da je 'dovoljno dobro bolje od savršenog', pa je naučila ne opterećivati se sitnicama i prihvatiti da sve ne mora biti besprijekorno. Kaže kako ju je ova životna uloga naučila važnu lekciju. 'U gotovo šest desetljeća naučila sam da život rijetko ide onako kako planiramo. Teško je pustiti snove, posebno kada nam se govori kako bi srednje godine trebale izgledati. No odlučila sam prihvatiti svoju ulogu i pronaći smisao u pomaganju ovih šest divnih mladih života', poručila je.