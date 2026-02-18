VIDEO Chef iz 'MasterChefa' objavio dirljiv video s bakom! Ona osvojila internet: 'Hoćemo je još!'

Chef Stjepan Vukadin, poznat iz popularnog showa Masterchef na Novoj TV, nasmijao je svoje pratitelje najnovijom objavom iz kuhinje, a ovog puta imao je posebnu gošću. Umjesto profesionalnih suradnika, društvo mu je pravila baka njegove supruge, koja je odmah preuzela glavnu riječ i kuhaču. Njihova zajednička priprema jela pretvorila se u pravi mali show, prepun dosjetki, spontanih komentara i zaraznog smijeha. Chef Vukadin nije krio koliko mu takvi trenuci znače, kao ni koliko inspiracije crpi iz starih, domaćih recepata koji se brižno čuvaju unutar obitelji. "Danas vam pripremamo ono što naša baba zove 'Kokoš na zeca'. Ti starinski recepti često su moja inspiracija za jela, a Katina baba, naša baba, jedna je od onih koja čuva i prenosi takve recepte. Nemojmo zaboraviti, bez tradicije nemamo ništa. Ostani s nama do kraja videa, nasmij se i učimo od najbolje – Baka Svetka“, napisao je chef uz video. Video je ubrzo prikupio brojne reakcije, a pratitelji su oduševljeni simpatičnom atmosferom i duhovitim trenucima iz njihove kuhinje.

"Stipe, baka je hit", "Koja energija", "Sjajna je", "Ma ti si amater pokraj babe. Divna je, kao da gledam svoju", "Baka je genijalna", "Gospođa me oduševila", "Svaka čast", "Prekrasna baka", "Hoćemo još babe", "Zaslužila je baba dnevnicu, zakon je", "A top ste. Baka je kraljica", "Legenda", samo su neki od komentara na Instagramu. Podsjetimo, Stjepan i supruga Katarina vjenčali su se 2019. godine, a u vrlo kratkom razdoblju postali su roditelji dvoje djece. Godine 2020. im se rodio sin Gabriel, a prošle godine 2024. dobili su kćerkicu Eli. “Oni su moje sidro i razlog zbog kojeg guram naprijed. Kad je teško, sjetim se moje obitelji, Gabriela, moje Eli i moje Kate i znam zašto se trudim. Vraćaju me na zemlju i drže me čvrsto uz stvarnost. Za mene su oni sve”, rekao je jednom prilikom.