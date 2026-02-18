Američki filmovi, britanske pjesme i turizam u Parizu – zapadne su zemlje oduvijek svoju geopolitičku moć barem djelomično temeljile na "mekoj moći", što je drugi naziv za sposobnost država da utječu na ponašanje drugih naroda i zemalja putem kulturnog utjecaja, a ne vojske ili novca. U mnogim dijelovima svijeta i Rusija ima vrlo veliku "meku moć". No, ona je često nedostajala Kini, drugoj najmoćnijoj ekonomiji u svijetu čija je kultura na Zapadu, ali i u Globalnom jugu bila misteriozna.
No, to se polako počinje mijenjati, a usvajanje kineskih trendova i kulturnih obrazaca postalo je popularno na Zapadu, naročito na TikToku. Trend je dobio i svoje ime – Chinamaxxing, a primijetili su ga i najveći zapadni mediji, uključujući New York Times i BBC.
'Chinamaxxing' izazvao paniku na Zapadu, evo o čemu se radi
Duboko podijeljena Amerika mnogim ljudima diljem svijeta izgleda loše pa, prema stručnjacima, kada ljudi traže alternativu za SAD, Kina im se čini kao najočitiji odabir
