'Chinamaxxing' izazvao paniku na Zapadu, evo o čemu se radi

Američki filmovi, britanske pjesme i turizam u Parizu – zapadne su zemlje oduvijek svoju geopolitičku moć barem djelomično temeljile na "mekoj moći", što je drugi naziv za sposobnost država da utječu na ponašanje drugih naroda i zemalja putem kulturnog utjecaja, a ne vojske ili novca. U mnogim dijelovima svijeta i Rusija ima vrlo veliku "meku moć". No, ona je često nedostajala Kini, drugoj najmoćnijoj ekonomiji u svijetu čija je kultura na Zapadu, ali i u Globalnom jugu bila misteriozna.



No, to se polako počinje mijenjati, a usvajanje kineskih trendova i kulturnih obrazaca postalo je popularno na Zapadu, naročito na TikToku. Trend je dobio i svoje ime – Chinamaxxing, a primijetili su ga i najveći zapadni mediji, uključujući New York Times i BBC.